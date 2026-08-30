obećao ih ukloniti

Srpski influencer po Splitu pokazivao Dražu i Đujića: 'Nisam razmišljao'

M.Či.

30.08.2026 u 19:24

Srpski influencer Marko Miladinović
Srpski influencer Marko Miladinović Izvor: Screenshot/Instagram / Autor: Screenshot/Instagram
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Srpski influencer Marko Miladinović, koji je uhićen zbog tetovaža koje prikazuju Dražu Mihailovića i popa Momčila Đujića, ozloglašene četničke vođe iz Drugog svjetskog rata, na sudu je iznio svoju obranu

Miladinović je tijekom ljetovanja u Splitu slobodno pokazivao svoje tetovaže, a čak je i objavio snimke na svojim profilima na društvenim medijima.

Kako piše Dalmatinski portal, Miladinović je uhićen i doveden na Općinski prekršajni sud u Splitu zbog, kako se navodi u optužnici, remećenja red i mira te kršenja Zakona o suzbijanju diskriminacije. Tužiteljstvo je zatražilo 30 dana zatvora zbog prvog prekršaja, te novčanu kaznu od 2000 eura zbog drugog.

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Sud mu je odredio zadržavanje u zatvoru na splitskim Bilicama u trajanju od 15 dana, a presuda će biti donijeta naknadno.

Policija je tražila od suda zadržavanje u zatvoru jer je Miladinović javna osoba koja objavljuje videa i fotografije na društvenim mrežama, zbog čega je taj sadržaj dostupan odmah i bez ograničenja, što daje posebnu težinu ovako 'neprihvatljivom ponašanju', prenosi Dalmatinski portal.

Nastavljaju kako je potrebno kazniti ga i poslati jasnu poruku da je 'Hrvatska turistička i prijateljski nastrojena zemlja u kojoj su strani gosti uvijek dobrodošli, ali isključivo uz uvjet da poštuju pravni poredak, zakone i hrvatski narod.

Miladinović je na sudu odmah priznao prekršaj, ali i objasnio kako je došlo do tetovaža. Rekao je da živi u Austriji i povremeno odlazi u Srbiju, a sporne tetovaže je napravio prije pet-šest godina jer je 'upao u loše društvo pa se htio uklopiti'.

'Svjestan sam da to nisam trebao napraviti jer s njima mogu povrijediti druge narode. Ne mrzim hrvatski narod, igram za hrvatski klub u Beču', rekao je Miladinović.

Dodao je da nije razmišljao da bi objavama fotografija na društvenim mrežama mogao nekoga uvrijediti.

'Nisam razmišljao o tome što bi te tetovaže mogle izazvati u javnosti', rekao je na sudu. 'Ovo je jedan grijeh iz prošlosti i nema veze sa sadašnjosti', dodao je.

Na sutkinjino pitanje razmišlja li o uklanjanju tetovaža, prvo je rekao kako je to dosta skupo, a onda obećao da će ih ukloniti što prije, piše Dalmatinski portal.

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