FOTO Na Kornatima obilježena 19. godišnjica tragedije u kojoj je poginulo 12 vatrogasaca

L. Š. 30.08.2026 u 13:20

Hrvatska obilježava 19. godišnjicu kornatske tragedije. Nizom događanja diljem Hrvatske i u spomen parku na otoku Kornatu odana je počast dvanaestorici vatrogasaca iz Šibenika, Vodica i Tisnog koji su izgubili život gaseći požar na otoku: Dino Klarić, Ivica Crvelin, Ivan Marinović, Marko Stančić, Gabrijel Skočić, Hrvoje Strikoman, Tomislav Crvelin, Ante Crvelin, Josip Lučić, Karlo Ševerdija, Marinko Knežević, Ante Jurićev – Mikulin. Tragedija se dogodila 30. kolovoza 2007. godine tijekom rutinske akcije gašenja požara trave i niskog raslinja na otoku Kornatu. U akciji je sudjelovalo 13 vatrogasca. Među poginulima bila su i dvojica maloljetnika te jedan civilni ročnik. Jedini preživjeli bio je Frane Lučić. Unatoč dvama suđenjima i oslobađajućim presudama bivšem županijskom vatrogasnom zapovjedniku Draženu Slavici, ni nakon 19 godina nije utvrđeno od čega su vatrogasci stradali niti je itko odgovarao za niz propusta koji su pratili kobnu akciju. Stručne skupine nudile su različita objašnjenja – od eruptivnog požara, izgaranja plinske smjese, do požara s eruptivnim efektom – no konačan odgovor nikada nije pronađen, navodi HRT. Obitelji stradalih i danas traže istinu. Dio njih i dalje smatra da su vatrogasci stradali zbog kerozina ispuštenog iz helikoptera, no sudovi su to isključili. Svake godine na Kornat dolaze obitelji, prijatelji i vatrogasci iz cijele Hrvatske kako bi odali počast poginulima. I 19 godina poslije, bol i pitanja ostaju – tko je odgovoran i zbog čega su vatrogasci izgubili život u akciji koja je trebala biti rutinska, navodi HRT. 'S posebnim pijetetom danas se prisjećamo tragedije na Kornatima gdje je, prije devetnaest godina, dvanaest mladih vatrogasaca izgubilo svoje živote prilikom gašenja požara', objavila je u nedjelju Vlada Republike Hrvatske na platformi X. 'Kornatska tragedija najveća je mirnodopska nesreća koja je pogodila hrvatsko vatrogastvo', napominje Vlada i podsjeća kako je kao trajan spomen na njihovu hrabrosti i žrtvu proglasila 30. kolovoza 'Danom sjećanja na poginule hrvatske vatrogasce'. Na mjestu stradavanja kornatskih heroja vijenac je u ime predsjednika Republike Hrvatske položila savjetnica predsjednika za ljudska prava i civilno društvo Melita Mulić, a u ime predsjednika Hrvatskog sabora saborska zastupnica Branka Juričev-Martinčev. U ime predsjednika Vlade RH vijenac je položio glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković, priopćila je Hrvatska vatrogasna zajednica. Tom prilikom su i zajednički vijenac položili predstavnici HVZ-a i Protupožarne eskadrile Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, predvođeni zamjenikom predsjednika Predsjedništva HVZ-a i zapovjednikom VZ Županije istarske Dinom Kozlevcem. Komemoraciji su nazočili i članovi obitelji stradalih vatrogasaca, predstavnici područne i mjesne samouprave te vatrogasnih organizacija iz cijele Republike Hrvatske.