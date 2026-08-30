VIDEO Skupovi u čast Mladiću: Okupljeni dodirivali njegovu sliku, čuli se jezivi pokliči

Nekoliko tisuća ljudi danima se okuplja u mjestima diljem Republike Srpske , kako bi odali počast preminulom ratnom zločincu Ratku Mladiću , bivšem zapovjedniku Vojske Republike Srpske koji je zbog zločina u BiH osuđen na doživotni zatvor.

Stotine Srba na Palama palilo je sinoć svijeće u čast ratnog zločinca Ratka Mladića pic.twitter.com/GLa9KxQb4z

Jedno od najvećih okupljanja bilo je na Palama, nedaleko od Sarajeva, gdje je tijekom devedesetih bilo sjedište političkog vodstva bosanskih Srba . Ondje se nekoliko stotina ljudi okupilo i upalilo svijeće i baklje, uz uzvikivanje Mladićeva imena te pjevanje nacionalističkih pjesama. Neki su dodirivali njegovu sliku i ljubili zastavu Srbije.

Istraga.ba navodi da se slično okupljanje dogodilo i u Zvorniku, gradu u kojem je, kako navode, tijekom rata u BiH, stradao najveći broj muslimana iz Srebrenice.

Na nadvožnjaku na cesti između Pala i Jahorine postavljen je veliki transparent s natpisom "Ratko Mladić!", javlja sarajevsko Oslobođenje.

Brojne reakcije

Okupljeni su, kako se može vidjeti na snimkama, skandirali ime Ratka Mladića uz usklik: "Nož, žica, Srebrenica", kojim se zapravo slavi genocid u kojem je 1995. godine pobijeno više od 8000 bošnjačkih muškaraca i djece. Čuju se i pokliči u kojima se Mladić naziva "ratnim herojem".

Mnogi od sudionika ovakvih okupljanja su, navodno, rođeni nakon završetka rata. Izazvalo je to oštre reakcije i osude javnosti u BiH. Jedna je liječnica zbog veličanja Mladića dobila otkaz u domu zdravlja u Tomislavgradu.

Istovremeno, u brojnim se pravoslavnim crkvama, u čast Mladiću služe parastosi, odnosno mise zadušnice.