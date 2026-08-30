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VIDEO Skupovi u čast Mladiću: Okupljeni dodirivali njegovu sliku, čuli se jezivi pokliči

M.Da.

30.08.2026 u 19:14

Ratko Mladić
Ratko Mladić Izvor: Profimedia / Autor: Mark Milstein / Alamy / Profimedia
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Stotine građana Pala, Zvornika i drugih gradova u Republici Srpskoj odaju počast preminulom krvniku i osuđenom ratnom zločincu Ratku Mladiću

Nekoliko tisuća ljudi danima se okuplja u mjestima diljem Republike Srpske, kako bi odali počast preminulom ratnom zločincu Ratku Mladiću, bivšem zapovjedniku Vojske Republike Srpske koji je zbog zločina u BiH osuđen na doživotni zatvor.

Jedno od najvećih okupljanja bilo je na Palama, nedaleko od Sarajeva, gdje je tijekom devedesetih bilo sjedište političkog vodstva bosanskih Srba. Ondje se nekoliko stotina ljudi okupilo i upalilo svijeće i baklje, uz uzvikivanje Mladićeva imena te pjevanje nacionalističkih pjesama. Neki su dodirivali njegovu sliku i ljubili zastavu Srbije.

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Istraga.ba navodi da se slično okupljanje dogodilo i u Zvorniku, gradu u kojem je, kako navode, tijekom rata u BiH, stradao najveći broj muslimana iz Srebrenice. 

Na nadvožnjaku na cesti između Pala i Jahorine postavljen je veliki transparent s natpisom "Ratko Mladić!", javlja sarajevsko Oslobođenje.

Brojne reakcije

Okupljeni su, kako se može vidjeti na snimkama, skandirali ime Ratka Mladića uz usklik: "Nož, žica, Srebrenica", kojim se zapravo slavi genocid u kojem je 1995. godine pobijeno više od 8000 bošnjačkih muškaraca i djece. Čuju se i pokliči u kojima se Mladić naziva "ratnim herojem".

Mnogi od sudionika ovakvih okupljanja su, navodno, rođeni nakon završetka rata. Izazvalo je to oštre reakcije i osude javnosti u BiH. Jedna je liječnica zbog veličanja Mladića dobila otkaz u domu zdravlja u Tomislavgradu.

Istovremeno, u brojnim se pravoslavnim crkvama, u čast Mladiću služe parastosi, odnosno mise zadušnice.

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