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NISU ZADOVOLJNI

Srednjoškolci odbili Macronovu ponudu: 'Nastavljamo koliko god bude potrebno'

M.Či./Hina

26.10.2026 u 22:12

Predstavnici francuskih učenika
Predstavnici francuskih učenika Izvor: EPA / Autor: Firas Abdullah
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Predstavnici francuskih učenika izjavili su da je vlada u ponedjeljak ponudila paket prijedloga za unapređenje obrazovanja kao odgovor na višetjedne ulične prosvjede, no najavili su da će nastaviti s prosvjedima jer ponuđene mjere nisu ispunile njihove zahtjeve

Nakon sastanka s vladinim dužnosnicima, učenici su izjavili da prijedlozi uključuju ograničavanje broja učenika u pojedinim razredima, zajmove za obnovu škola te zamjenu sustava upisa na sveučilišta koji smatraju nepravednim.

„Nisu ispunjeni svi naši zahtjevi. Nastavit ćemo koliko god bude potrebno”, izjavio je Louis Letoublon, jedan od predstavnika srednjoškolaca.

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Vlada zasad nije službeno potvrdila prijedloge vezane uz obrazovanje. Konferencija za medije na kojoj su trebali biti objavljeni detalji odgođena je.

Zasad nema konkretnih informacija o tome koliko bi sredstava zahtijevao takav paket mjera za obrazovanje. Mogućnosti manjinske vlade predsjednika Emmanuela Macrona ograničene su zbog državnog duga koji se približava 120 % BDP-a te velikih potreba za novo zaduživanje, zbog čega je već sada teško postići dogovor o proračunu za sljedeću godinu.

Prosvjedi, koji su u početku izbili zbog nezadovoljstva učenika, ne pokazuju znakove smirivanja. Prije devet dana nasilje je izbilo u desecima gradova, što je izazvalo strahove da je država izgubila kontrolu nad ulicama.

Pokret se u međuvremenu proširio na sindikate i aktiviste pokreta „žutih prsluka”, poznate po svojim fluorescentnim prslucima i masovnim prosvjedima protiv ekonomskih pritisaka, uključujući visoke cijene goriva.

Macron je ranije rekao da bi ovog vikenda mogli izbiti novi nemiri, uoči većih nacionalnih prosvjeda najavljenih za 5. studenoga.

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