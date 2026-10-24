Francuska na nogama uoči skupa Marine Le Pen: Deseci tisuća prosvjeduju, grad pod opsadom

Francuska krajnje desna stranka Nacionalno okupljanje (RN) održava svoj kongres u subotu, na dan najavljenih masovnih demonstracija diljem zemlje i dan uoči prvog velikog predizbornog skupa svoje kandidatkinje Marine Le Pen, koja prema anketama ima najveću podršku uoči predsjedničkih izbora u travnju

Očekuje se da će se oko 5000 aktivista i dužnosnika RN-a okupiti od 14.30 sati u Orléansu u središnjoj Francuskoj, dok se u većim gradovima diljem zemlje očekuje još jedna subota visokog rizika nakon nasilja i pljački 17. listopada tijekom prosvjeda protiv visokih troškova života. Na poziv pedesetak udruga, sindikata i političkih stranaka, tisuće ljudi započele su demonstracije u Orléansu protiv kongresa RN-a, rutom izvan centra grada, a sve pod budnim okom snaga sigurnosti. Lokalne su vlasti u podne izbrojale 11.000 prosvjednika, a organizatori 26.000.

'Došao sam osuditi ovaj kongres i normalizaciju krajnje desnice u našoj zemlji u kojoj je ranije rasistička i islamofobna mržnja sijala smrt. Prestanimo se bojati; još ima vremena za poraz Nacionalnog okupljanja', rekao je za AFP 36-godišnji odvjetnik Romain Ruiz. Mobilizirano je oko 3000 policajaca, uz dva oklopna vozila, vodene topove, helikoptere i dronove. Orléans nalikuje gradu pod opsadom, prenosi agencija France-Presse. Grad je zatvorio turistički ured, knjižnicu, parkove i vrtove te zabranio restoranima otvaranje terasa. Tramvajski je promet obustavljen, a zabranjena je i vožnja povijesnim središtem grada. Vlasnici trgovina tijekom noći postavljali su zaštitu na svoje izloge.

'Atmosfera je zaista čudna za subotnje jutro; sve je zatvoreno, neke trgovine su zabarikadirane. Zaista se nadamo da će sigurnosne mjere spriječiti scene nasilja koje smo vidjeli tijekom prošlog tjedna', rekao je za AFP stanovnik Stéphane Gentil. Gradonačelnik Orléansa Serge Grouard u subotu je najavio uvođenje policijskog sata u cijelom gradu za sljedeće dvije noći za maloljetnike mlađe od 15 godina. Marine Le Pen priprema veliki predizborni skup Marine Le Pen ima najveću podršku u dosadašnjim anketama uoči predsjedničkih izbora. Prema navedenim istraživanjima, bilježi prednost u prvom krugu te u mogućim dvobojima u drugom krugu, uključujući onaj protiv čelnika radikalno lijeve stranke Nepokorena Francuska Jean-Luca Mélenchona. Dvoje kandidata, koji predstavljaju suprotstavljene političke opcije u sve polariziranijoj Francuskoj, vode žestoku raspravu usredotočenu na nasilje koje je izbilo na marginama demonstracija 17. listopada.

Prosvjedi u Francuskoj Izvor: Profimedia / Autor: Hesham Elsherif / AFP / Profimedia







+13 Prosvjedi u Francuskoj Izvor: Profimedia / Autor: Hesham Elsherif / AFP / Profimedia