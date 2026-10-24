Francuska na nogama uoči skupa Marine Le Pen: Deseci tisuća prosvjeduju, grad pod opsadom

Francuska krajnje desna stranka Nacionalno okupljanje (RN) održava svoj kongres u subotu, na dan najavljenih masovnih demonstracija diljem zemlje i dan uoči prvog velikog predizbornog skupa svoje kandidatkinje Marine Le Pen, koja prema anketama ima najveću podršku uoči predsjedničkih izbora u travnju
Očekuje se da će se oko 5000 aktivista i dužnosnika RN-a okupiti od 14.30 sati u Orléansu u središnjoj Francuskoj, dok se u većim gradovima diljem zemlje očekuje još jedna subota visokog rizika nakon nasilja i pljački 17. listopada tijekom prosvjeda protiv visokih troškova života.
Na poziv pedesetak udruga, sindikata i političkih stranaka, tisuće ljudi započele su demonstracije u Orléansu protiv kongresa RN-a, rutom izvan centra grada, a sve pod budnim okom snaga sigurnosti. Lokalne su vlasti u podne izbrojale 11.000 prosvjednika, a organizatori 26.000.
'Došao sam osuditi ovaj kongres i normalizaciju krajnje desnice u našoj zemlji u kojoj je ranije rasistička i islamofobna mržnja sijala smrt. Prestanimo se bojati; još ima vremena za poraz Nacionalnog okupljanja', rekao je za AFP 36-godišnji odvjetnik Romain Ruiz.
Mobilizirano je oko 3000 policajaca, uz dva oklopna vozila, vodene topove, helikoptere i dronove.
Orléans nalikuje gradu pod opsadom, prenosi agencija France-Presse.
Grad je zatvorio turistički ured, knjižnicu, parkove i vrtove te zabranio restoranima otvaranje terasa. Tramvajski je promet obustavljen, a zabranjena je i vožnja povijesnim središtem grada.
Vlasnici trgovina tijekom noći postavljali su zaštitu na svoje izloge.
'Atmosfera je zaista čudna za subotnje jutro; sve je zatvoreno, neke trgovine su zabarikadirane. Zaista se nadamo da će sigurnosne mjere spriječiti scene nasilja koje smo vidjeli tijekom prošlog tjedna', rekao je za AFP stanovnik Stéphane Gentil.
Gradonačelnik Orléansa Serge Grouard u subotu je najavio uvođenje policijskog sata u cijelom gradu za sljedeće dvije noći za maloljetnike mlađe od 15 godina.
Marine Le Pen priprema veliki predizborni skup
Marine Le Pen ima najveću podršku u dosadašnjim anketama uoči predsjedničkih izbora. Prema navedenim istraživanjima, bilježi prednost u prvom krugu te u mogućim dvobojima u drugom krugu, uključujući onaj protiv čelnika radikalno lijeve stranke Nepokorena Francuska Jean-Luca Mélenchona.
Dvoje kandidata, koji predstavljaju suprotstavljene političke opcije u sve polariziranijoj Francuskoj, vode žestoku raspravu usredotočenu na nasilje koje je izbilo na marginama demonstracija 17. listopada.
Nakon stranačkog kongresa u subotu, Marine Le Pen održat će svoj prvi veliki predizborni skup u nedjelju, ponovno u Orléansu, u areni s 10.000 mjesta koju se nada napuniti.
Međutim, 'poruke zabrinutosti' stigle su do vodstva Nacionalnog okupljanja nakon nasilja prošlog vikenda.
Kandidatkinja, koja četvrti put sudjeluje u predsjedničkoj utrci, pokušala je umiriti pristaše navodeći da 'nema zabrinutosti' oko nesmetanog tijeka događaja. Njezini glasnogovornici ponovili su tu poruku na televizijskim kanalima, naglašavajući 'jamstva' dobivena da će javni red biti održan.
'Ovo je pomalo kao da se već odigrava kampanja', rekao je ministar unutarnjih poslova Laurent Nuñez, koji je u petak osobno došao 'u inspekciju'.
Regionalni čelnik Hugues Moutouh zabranio je sve demonstracije u nedjelju u velikom dijelu metropolitanskog područja Orléansa.
Prosvjedi i u drugim francuskim gradovima
Prvi prosvjedni skupovi počeli su se okupljati u subotu u nekoliko francuskih gradova, uoči novog dana socijalnih prosvjeda obilježenog velikim napetostima i strahom od ponavljanja nasilja i pljački iz prethodnog tjedna.
Angažirano je više od 70.000 policajaca i pripadnika žandarmerije, gotovo 20 posto više nego prethodnog tjedna. Većina glavnih prosvjednih povorki planirana je za rano poslijepodne.
'U ovom je trenutku situacija u Parizu mirna', objavila je policijska prefektura na društvenoj mreži X nešto prije 12.30 sati.
U glavnom gradu, kao i drugdje, trgovci su zaštitili izloge drvenim pločama, nadajući se da će tako odvratiti pljačkaše. Oni su prethodnog tjedna masovno pljačkali trgovine, zasjenivši velik odaziv na prosvjede protiv 'preskupog života', na kojima je sudjelovalo između 550.000 i 800.000 ljudi.
Nekoliko pariških muzeja, osobito popularnih među turistima, ostat će zatvoreno, među njima Louvre i Musée d'Orsay. Štitit će ih pripadnici vojske.
U središtu Rennesa, na zapadu zemlje, trgovine su zabarikadirane. Zaposlenici jedne trgovine, koji su željeli ostati anonimni, priznali su da se 'ne osjećaju nimalo sigurno'.
U Marseilleu, na jugu zemlje, brojna policijska vozila interventnih snaga bila su tijekom jutra raspoređena u blizini prefekture, Stare luke i velikih trgovačkih centara. U središtu grada bila su raspoređena najmanje dva oklopna vozila 'Centaure' i jedno vozilo s vodenim topom.
Ovaj drugi val prosvjeda ponovno okuplja različite pokrete, od srednjoškolaca i sindikata do pripadnika pokreta Žutih prsluka, u pogoršanom društvenom i političkom ozračju, šest mjeseci prije predsjedničkih izbora.
Zbog rizika od izgreda vlasti su odobrile samo određene prosvjede. Uvele su brojne zabrane okupljanja, zbog čega ih radikalna ljevica optužuje za autoritarno ponašanje.
U Lyonu je kasno prijepodne ispaljen suzavac kako bi se rastjerala skupina od približno 150 ljudi u blizini sveučilišta Lyon 3, na rubu područja na kojem su sva okupljanja zabranjena.