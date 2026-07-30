Srbin osumnjičen za hakiranje hrvatskih institucija u istražnom zatvoru: Tamo ga napao 22-godišnjak

Tužiteljstvo je objavilo da je provelo dokaznu radnju prvog ispitivanja 33-godišnjaka zbog više kaznenih djela protiv računalnih sustava, programa i podataka te kaznenih djela nedozvoljene uporabe osobnih podataka.

Državno odvjetništvo (DORH) je izvijestio da je 33-godišnjaku određen istražni zatvor zbog opasnosti od bijega , od ometanja kaznenog postupka i od ponavljanja kaznenog djela.

Postoji osnovana sumnja da je 33-godišnjak tijekom 2026., prikrivajući svoj identitet i lokaciju, korištenjem informatičkih metoda koje omogućavaju anonimizaciju pristupa računalnim sustavima, neovlašteno pristupao računalnim sustavima i podacima više tijela javne vlasti i pravnih osoba čiji je osnivač Republika Hrvatska.

Ravnateljstvo policije je ranije izvijestilo da su u sklopu istraživanja, na temelju sudskog naloga, pretražene prostorije, vozila i elektronički uređaji, pri čemu su oduzeti predmeti i digitalni podaci za koje se sumnja da su povezani s počinjenjem kaznenih djela.

Dodalo je i da se kriminalističko istraživanje nastavlja radi utvrđivanja svih okolnosti slučaja.

Policijska uprava zagrebačka (PUZ) je izvijestila kako je 33-godišnjaka pokušao zadaviti 22-godišnjak dok su boravili zajedno u prostoriji za zadržavanje pritvorenih osoba. No policajci su odmah reagirali te je mlađi pritvorenik prestao s daljnjim napadom.

U PUZ-u nadodaju da je 33-godišnjaku pružena liječnička pomoć u KB Sveti Duh te da težina ozljeda za sada nije okvalificirana.