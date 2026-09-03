Srbija sprema veliki ispraćaj Ratku Mladiću: Sutra poznati detalji, Plenković poručio: 'Ovako neće u Europu'

Još uvijek nisu poznati svi detalji pogreba ratnog zločinaca i haškog osuđenika Ratka Mladića, čije je tijelo u poslijepodnevnim satima zrakoplovom dovezeno u Srbiju. Više detalja moglo bi biti poznato u petak kada će se javnosti obratiti njegov sin Darko

Objavljeni su prvi detalji komemoracije i posljednjeg ispraćaja Ratka Mladića u Beogradu. Kako prenose srbijanski mediji, komemoracija bi trebala biti održana u subotu, 5. rujna, s početkom u 12 sati u Domu Vojske u Ulici Braće Jugovića u Beogradu. Pokop je, prema neslužbenim informacijama, predviđen za ponedjeljak, 7. rujna, na Topčiderskom groblju. Prije pokopa Mladićevo tijelo trebalo bi biti izloženo u Crkvi Svetog Luke na Vidikovcu u Beogradu. Prema objavljenom rasporedu, tijelo će ondje biti od 9 do 12.30 sati kako bi se od njega mogli oprostiti obitelj i drugi koji dođu na ispraćaj. Podsjetimo, tijelo Ratka Mladića u poslijepodnevnim satima dovezeno je zrakoplovom iz Haaga u Beograd. Prema informacijama srbijanskih medija, nakon dolaska prevezeno je na Vojnomedicinsku akademiju (VMA), gdje će biti obavljena obdukcija.

A plane owned by the government of the Republic of Serbia today brought the body of war criminal Ratko Mladić to Serbia.



Mladić is expected to be buried with full state and military honors. The Mladić family will make the final decision on the exact time and place of burial.… pic.twitter.com/YcIPq7MMXk — Daily Croatia 🇭🇷 (@DailyCroatia) September 3, 2026

Dolazak zrakoplova pratila su i okupljanja građana. Na snimkama objavljenima u medijima i na društvenim mrežama vide se skupine ljudi koje su se okupile na više nadvožnjaka kako bi odale počast Mladiću. U petak u podne će njegova obitelj, obrana i medicinski tim obrane održati konferenciju za novinare na kojoj će govoriti o okolnostima njegove smrti u haškom pritvoru. Pred novinare bi trebali izaći Mladićev sin Darko Mladić, njegov odvjetnik Dragan Ivetić, član medicinskog tima obrane dr. Ognjen Gudelj te srbijanski ministar pravde Nenad Vujić. Kako je najavljeno, osim okolnosti Mladićeve smrti, trebali bi iznijeti informacije i detalje vezane uz njegov posljednji ispraćaj i pokop. Iako srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić nije izravno potvrdio da će Mladić imati državni pogreb, jasno je da ga je srbijanska vlast već podržala. Njegovo tijelo dovezeno je vladinim zrakoplovom, a vojnici Vojske Srbije iznijeli su kovčeg s Mladićevim tijelom iz zrakoplova i prenijeli ga do vozila. Kovčeg je pritom bio prekriven zastavom Srbije, a cijela ceremonija iz beogradske zračne luke prenošena je uživo na provladinoj televiziji Informer. Prema izvještaju Informera, u zrakoplovu kojim je Mladićevo tijelo dopremljeno iz Haaga nalazili su se njegov sin Darko Mladić i srbijanski ministar pravde Nenad Vujić, kao i pojedini bivši Mladićevi suradnici. Upravo je Vujić još 28. kolovoza najavio da će bivši zapovjednik Vojske Republike Srpske biti pokopan uz 'najviše državne i vojne počasti'. 'Sigurno je da će general Mladić imati sve vojne i državne počasti koje mu pripadaju kada govorimo o državi. O mjestu će odlučiti obitelj', rekao je Vujić, naglašavajući da će se poštovati želje Mladićeve obitelji.

Military personnel, police and civilians paid their respects as the remains of General Ratko Mladić were returned to Serbia from The Hague.



Along the route, people gathered to watch the procession, while Serbian and Republika Srpska flags were displayed from overpasses as the… https://t.co/4yFZnB6M8L pic.twitter.com/7LHENwl8Lk — DD Geopolitics (@DD_Geopolitics) September 3, 2026

Plenković žestoko o počastima Mladiću, Vučić mu uzvratio: 'Daleko im lijepa kuća' Najava da će Ratko Mladić biti pokopan uz najviše državne i vojne počasti izazvala je novi verbalni sukob Zagreba i Beograda. Hrvatski premijer Andrej Plenković oštro je reagirao na veličanje Ratka Mladića nakon njegove smrti, kao i na najave iz Beograda da bi bivši zapovjednik Glavnog štaba Vojske Republike Srpske trebao biti pokopan uz najviše državne i vojne počasti. 'Takav čovjek dobivati državne počasti znači da se moramo vratiti u prvi razred škole. Kakva sektorska poglavlja? Prvi razred! Prvi razred, temeljne vrijednosti', poručio je Plenković. Ocijenio je da Srbija, kao ni dužnosnici Republike Srpske, nisu prošli potrebnu katarzu kada je riječ o ratovima devedesetih. 'Da se njemu ovakvi hvalospjevi rade, da oni žale za njim, to znači da Srbija pa ni dužnosnici u RS-u ne samo da nisu prošli katarzu, nego nisu napravili ni prvi korak o tome gdje bi htjeli biti, kakve vrijednosti dijele i kako će takvi u Europu. Ovako sigurno neće', rekao je hrvatski premijer. Plenković je dodao da to, prema njegovim riječima, nije samo stajalište Hrvatske. 'Ovo jasno i glasno govorim da razumiju razmjere potpunog političkog promašaja i moralne neprihvatljivosti i neprimjerenosti davanja počasti osuđenom ratnom zločincu', rekao je.

Doček tijela Ratka Mladića u Beogradu Izvor: Cropix / Autor: CROPIX





Doček tijela Ratka Mladića u Beogradu Izvor: Cropix / Autor: CROPIX