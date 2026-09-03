palile su se i baklje

FOTO, VIDEO Stotine Mladićevih simpatizera ispratilo njegovo tijelo kroz Beograd

M.Či.

03.09.2026 u 19:52

Policijska kolona s tijelom Ratka Mladića
Policijska kolona s tijelom Ratka Mladića Izvor: EPA / Autor: MARKO KAROVIC
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Tijelo Ratka Mladića tijekom poslijepodneva stiglo je iz Haaga u Beograd, gdje je prevezeno na Vojnomedicinsku akademiju

Tijelo je oko 18 sati, zrakoplovom stiglo na beogradski aerodrom 'Nikola Tesla', odakle je uz policijsku pratnju prevezeno na Vojnomedicinsku akademiju gdje će biti obavljena obdukcija.

Na ruti kojom se kretala policijska kolona, posebno na nadvožnjacima, okupili su se građani, Mladićevi simpatizeri, koji su bakljama i transparentima pozdravili, kako kažu, 'povratak generala'.

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Tako se na transparentima moglo pročitati 'Mladić srpski heroj', 'Đenerale hvala', 'Junaci nikad ne umiru' i slične poruke.

Podsjetimo, Ratko Mladić umro je u Haaškom pritvoru gdje je služio kaznu doživotnog zatvora zbog ratnih zločina počinjenih u BiH. 

Prema informacijama iz Srbije, komemoracija za Mladića bit će održana u subotu, 5. rujna u Domu vojske u Beogradu, a pogreb bi se trebao održati u ponedjeljak, 7. rujna na groblju Topčider.

Kako ističu, građani će imati priliku i osobno se oprostiti od Ratka Mladića jer će njegovo tijelo biti izloženo u crkvi Svetog Luke na Vidikovcu u ponedjeljak, 7. rujna od 9 sati, dok je sprovod predviđen za 12:35 sati. 

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić rekao je kako se na pogrebu očekuju deseci tisuća ljudi, što će, dodao je, predstavljati sigurnosni izazov za srbijansku policiju. 

Doček tijela Ratka Mladića u Beogradu
  • Doček tijela Ratka Mladića u Beogradu
  • Doček tijela Ratka Mladića u Beogradu
  • Doček tijela Ratka Mladića u Beogradu
  • Doček tijela Ratka Mladića u Beogradu
Doček tijela Ratka Mladića u Beogradu Izvor: Cropix / Autor: CROPIX

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