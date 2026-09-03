detaljno objašnjenje

Javila se tvrtka koja će pokriti otpad u Gospiću: Evo što će i kako raditi tamo

M.Da.

03.09.2026 u 21:30

tportal
Izvor: Pixsell / Autor: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Bionic
Reading
Dodajte tportal.hr u omiljene izvore
Dodajte tportal.hr u omiljene izvore

Marin Vasilj iz tvrtke Kostak navodi da bi svi radovi trebali biti gotovi u predviđenom razdoblju, do sredine listopada

Dok se otkrivaju detalji istrage oko ilegalnog zakapanja otpada u Sloveniji, hrvatska podružnica tamošnje tvrtke Kostak dobila je posao prekrivanja ilegalnog otpada u Gospiću.

Tamošnji istražitelji su presreli razgovore bivšeg predsjednika uprave Miljenka Muhe, koji je zadužen i za hrvatsku podružnicu te člana uprave Jože Leskovara. Policija ih sumnjiči da su bivši zaposlenici lažno prikazivali obradu otpada na čemu su zaradili najmanje 8,7 milijuna eura.

Član uprave hrvatskog Kostaka, Marin Vasilj za RTL Danas nije htio komentirati umiješanost Muhe, ni navode vezane uz istragu.

"Firma Kostak graditeljstvo, tehnologije i sirovine isključivo se bavi radovima na području RH u skladu s hrvatskim zakonodavstvom. Odradili smo već više uspješnih projekata na području Hrvatske. Nekoliko puta smo prošli postupak javne nabave gdje se pregledava kompletna dokumentacija i nikad nisu pronađene nepravilnosti. Što se tiče navoda u Sloveniji, iz informacija kojima raspolažemo, nije se radilo o ilegalnom zakapanju otpada već privremenom nepravilnom skladištenju otpada u svom centru koje firma ima u Sloveniji. To je u najkraćem roku sanirano o vlastitom trošku prema uputama nadležnog inspektorata", istaknuo je Vasilj.

vezane vijesti

Završetak u roku

No, otkrio je detalje o prvoj fazi zbrinjavanja otpada iz Gospića.

"Nakon što prođe žalbeni postupak, slijedi potpis ugovora i uvođenje u posao. Ljudske resurse ćemo prilagoditi onome što smo dali u ponudi. Naš rok za izvođenje radova je 30 dana, pa će se mehanizacija i ljudsko prilagoditi tom roku", rekao je, potvrdivši da bi sve trebalo biti gotovo do sredine listopada.

Čak 33.000 tone otpada raspršene su na površini od 20.000 četvornih metara, što je otprilike dva i pol nogometna igrališta. Vasilj je uvjeren da će moći adekvatno obaviti posao.

"Posao nije zahtjevan. Na području Hrvatske imamo puno zahtjevnije poslove koje smo odradili i uspješno završili. To su građevinski radovi privremenog pokrivanja područja do kompletne buduće sanacije. Ne radi se o preuzimanju i zbrinjavanju otpada, isključivo je formiranje površine tako da se izvedu nasipi, obodni kanali i cijelo područje pokrije vodonepropusnom geomembranom", objasnio je Vasilj dodavši da je folija otporna na kemikalije i vodu te da služi za sprječavanje prodora oborinskih voda u otpad.

Ilegalno odlagalište otpada u Gospiću
  • Ilegalno odlagalište otpada u Gospiću
  • Ilegalno odlagalište otpada u Gospiću
  • Ilegalno odlagalište otpada u Gospiću
  • Ilegalno odlagalište otpada u Gospiću
  • Ilegalno odlagalište otpada u Gospiću
    +39
Ilegalno odlagalište otpada u Gospiću Izvor: Pixsell / Autor: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Folija može trajati godinama

Istaknuo je da folija može trajati godinama, ali se nada da će se s pravom sanacijom odlagališta što prije ukloniti. 

"Ta folija, kako je predviđeno radovima, u četvrtoj fazi se može djelomično otkrivati, otpad sanirati, a ostatak će biti zaštićen", zaključio je Vasilj. 

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
nagrađivani novinar

nagrađivani novinar

Poznato televizijsko lice novi je glasnogovornik SDP-a
bez dlake na jeziku

bez dlake na jeziku

Kovač o Srbiji nakon smrti Mladića: 'Srbija ima svoju etiku, a nema je tko natjerati da je promijeni'
detaljno objašnjenje

detaljno objašnjenje

Javila se tvrtka koja će pokriti otpad u Gospiću: Evo što će i kako raditi tamo

najpopularnije

Još vijesti