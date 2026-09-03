Javila se tvrtka koja će pokriti otpad u Gospiću: Evo što će i kako raditi tamo

Dok se otkrivaju detalji istrage oko ilegalnog zakapanja otpada u Sloveniji, hrvatska podružnica tamošnje tvrtke Kostak dobila je posao prekrivanja ilegalnog otpada u Gospiću.

Tamošnji istražitelji su presreli razgovore bivšeg predsjednika uprave Miljenka Muhe, koji je zadužen i za hrvatsku podružnicu te člana uprave Jože Leskovara. Policija ih sumnjiči da su bivši zaposlenici lažno prikazivali obradu otpada na čemu su zaradili najmanje 8,7 milijuna eura.

Član uprave hrvatskog Kostaka, Marin Vasilj za RTL Danas nije htio komentirati umiješanost Muhe, ni navode vezane uz istragu.

"Firma Kostak graditeljstvo, tehnologije i sirovine isključivo se bavi radovima na području RH u skladu s hrvatskim zakonodavstvom. Odradili smo već više uspješnih projekata na području Hrvatske. Nekoliko puta smo prošli postupak javne nabave gdje se pregledava kompletna dokumentacija i nikad nisu pronađene nepravilnosti. Što se tiče navoda u Sloveniji, iz informacija kojima raspolažemo, nije se radilo o ilegalnom zakapanju otpada već privremenom nepravilnom skladištenju otpada u svom centru koje firma ima u Sloveniji. To je u najkraćem roku sanirano o vlastitom trošku prema uputama nadležnog inspektorata", istaknuo je Vasilj.