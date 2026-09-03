Javila se tvrtka koja će pokriti otpad u Gospiću: Evo što će i kako raditi tamo

Marin Vasilj iz tvrtke Kostak navodi da bi svi radovi trebali biti gotovi u predviđenom razdoblju, do sredine listopada
Dok se otkrivaju detalji istrage oko ilegalnog zakapanja otpada u Sloveniji, hrvatska podružnica tamošnje tvrtke Kostak dobila je posao prekrivanja ilegalnog otpada u Gospiću.
Tamošnji istražitelji su presreli razgovore bivšeg predsjednika uprave Miljenka Muhe, koji je zadužen i za hrvatsku podružnicu te člana uprave Jože Leskovara. Policija ih sumnjiči da su bivši zaposlenici lažno prikazivali obradu otpada na čemu su zaradili najmanje 8,7 milijuna eura.
Član uprave hrvatskog Kostaka, Marin Vasilj za RTL Danas nije htio komentirati umiješanost Muhe, ni navode vezane uz istragu.
"Firma Kostak graditeljstvo, tehnologije i sirovine isključivo se bavi radovima na području RH u skladu s hrvatskim zakonodavstvom. Odradili smo već više uspješnih projekata na području Hrvatske. Nekoliko puta smo prošli postupak javne nabave gdje se pregledava kompletna dokumentacija i nikad nisu pronađene nepravilnosti. Što se tiče navoda u Sloveniji, iz informacija kojima raspolažemo, nije se radilo o ilegalnom zakapanju otpada već privremenom nepravilnom skladištenju otpada u svom centru koje firma ima u Sloveniji. To je u najkraćem roku sanirano o vlastitom trošku prema uputama nadležnog inspektorata", istaknuo je Vasilj.
Završetak u roku
No, otkrio je detalje o prvoj fazi zbrinjavanja otpada iz Gospića.
"Nakon što prođe žalbeni postupak, slijedi potpis ugovora i uvođenje u posao. Ljudske resurse ćemo prilagoditi onome što smo dali u ponudi. Naš rok za izvođenje radova je 30 dana, pa će se mehanizacija i ljudsko prilagoditi tom roku", rekao je, potvrdivši da bi sve trebalo biti gotovo do sredine listopada.
Čak 33.000 tone otpada raspršene su na površini od 20.000 četvornih metara, što je otprilike dva i pol nogometna igrališta. Vasilj je uvjeren da će moći adekvatno obaviti posao.
"Posao nije zahtjevan. Na području Hrvatske imamo puno zahtjevnije poslove koje smo odradili i uspješno završili. To su građevinski radovi privremenog pokrivanja područja do kompletne buduće sanacije. Ne radi se o preuzimanju i zbrinjavanju otpada, isključivo je formiranje površine tako da se izvedu nasipi, obodni kanali i cijelo područje pokrije vodonepropusnom geomembranom", objasnio je Vasilj dodavši da je folija otporna na kemikalije i vodu te da služi za sprječavanje prodora oborinskih voda u otpad.
Folija može trajati godinama
Istaknuo je da folija može trajati godinama, ali se nada da će se s pravom sanacijom odlagališta što prije ukloniti.
"Ta folija, kako je predviđeno radovima, u četvrtoj fazi se može djelomično otkrivati, otpad sanirati, a ostatak će biti zaštićen", zaključio je Vasilj.