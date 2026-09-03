u pratnji obitelji

Tijelo Ratka Mladića stiglo u Srbiju

M.Da.

03.09.2026 u 18:28

Tijelo Ratka Mladića dopremljeno u Beograd
Tijelo Ratka Mladića dopremljeno u Beograd Izvor: Društvene mreže / Autor: X/Vihor
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Avion s tijelom Ratka Mladića sletio je u Beograd nešto prije 18 sati. Lijes je bio ogrnut u zastavu Srbije

Avion Vlade Srbije s tijelom Ratka Mladića sletio je u Beograd nešto prije 18 sati, javlja Kurir te navodi kako je prema podacima s FlightRadara, to bio najpraćeniji let na svijetu.

U avionu kojim je iz Den Haaga dopremljeno tijelo osuđenog ratnog zločinca, bili su njegov sin Darko, unuka Anastasija, ministar pravde Nenad Vujić i dva Mladićeva suborca. Lijes je bio ogrnut u zastavu Srbije.

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Prema informacijama koje je objavio srpski Alo, komemoracija za Mladića bit će održana u subotu, 5. rujna u Domu vojske u Beogradu, a pogreb bi se trebao održati u ponedjeljak, 7. rujna na groblju Topčider.

Kako ističu, građani će imati priliku i osobno se oprostiti od Ratka Mladića jer će njegovo tijelo biti izloženo u crkvi Svetog Luke na Vidikovcu u ponedjeljak, 7. rujna od 9 sati.

Svojevrsni oproštaj od Mladića već je započeo, jer su se ljudi počeli okupljati u blizini beogradske zračne luke. Na jednom od nadvožnjaka osvanuo je transparent: "Dobrodošao kući, generale". 

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