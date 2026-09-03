Tijelo Ratka Mladića stiglo u Srbiju

Avion Vlade Srbije s tijelom Ratka Mladića sletio je u Beograd nešto prije 18 sati, javlja Kurir te navodi kako je prema podacima s FlightRadara, to bio najpraćeniji let na svijetu.

U avionu kojim je iz Den Haaga dopremljeno tijelo osuđenog ratnog zločinca, bili su njegov sin Darko, unuka Anastasija, ministar pravde Nenad Vujić i dva Mladićeva suborca. Lijes je bio ogrnut u zastavu Srbije.