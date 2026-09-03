FOTO U BiH održana ogromna vojna vježba: Sudjelovalo pola Europe

U Bosni i Hercegovini završena je velika međunarodna vojna vježba "Brzi odgovor 2026." Na vježbi su sudjelovali vojnici iz čak 24 države.

Reakcija u slučaju vojne krize bila je u fokusu ove vježbe. Iz EUFOR-a su poručili da je riječ o važnoj poruci sigurnosti i stabilnosti u cijeloj regiji.