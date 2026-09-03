kod mostara

FOTO U BiH održana ogromna vojna vježba: Sudjelovalo pola Europe

M.Da.

03.09.2026 u 20:11

Vojna vježba 'Brzi odgovor' u BiH
Vojna vježba 'Brzi odgovor' u BiH Izvor: Pixsell / Autor: Denis Kapetanovic/PIXSELL
Bionic
Reading
Dodajte tportal.hr u omiljene izvore
Dodajte tportal.hr u omiljene izvore

Vježbom "Brzi odgovor 2026." EUFOR je poslao poruku spremnosti na prijetnje, ali i zaštite sigurnosti i stabilnosti u cijeloj regiji

U Bosni i Hercegovini završena je velika međunarodna vojna vježba "Brzi odgovor 2026." Na vježbi su sudjelovali vojnici iz čak 24 države.

Reakcija u slučaju vojne krize bila je u fokusu ove vježbe. Iz EUFOR-a su poručili da je riječ o važnoj poruci sigurnosti i stabilnosti u cijeloj regiji.

vezane vijesti

"Promjenjiva sigurnosna situacija od Europske unije zahtijeva ne samo zaštitu svojih vanjskih granica nego i suzbijanje zlonamjernog vanjskog utjecaja, koji nastoji destabilizirati zemlje kandidatkinje. Dopustite mi danas naglasiti kako je sigurnost BiH u samoj srži povezana s kolektivnom sigurnošću Europe i ponovno u tom kontekstu, EUFOR ima ključnu ulogu u pružanju potpore cjelokupnom sigurnosnom okviru zemlje", rekao je za HRT šef delegacije EU-a u BiH, Luigi Soreca.

Vojna vježba 'Brzi odgovor' u BiH
  • Vojna vježba 'Brzi odgovor' u BiH
  • Vojna vježba 'Brzi odgovor' u BiH
  • Vojna vježba 'Brzi odgovor' u BiH
  • Vojna vježba 'Brzi odgovor' u BiH
  • Vojna vježba 'Brzi odgovor' u BiH
    +2
Vojna vježba 'Brzi odgovor 2026.' u BiH Izvor: Pixsell / Autor: Denis Kapetanovic/PIXSELL

Unatoč njihovoj važnosti, vježbe su bile i atraktivne. Naročito se to odnosilo na dio odrađen na poligonu kod Mostara. Ondje su, uz vojnike, bili aktivni i helikopteri, oklopnjaci i dronovi. 

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
nagrađivani novinar

nagrađivani novinar

Poznato televizijsko lice novi je glasnogovornik SDP-a
bez dlake na jeziku

bez dlake na jeziku

Kovač o Srbiji nakon smrti Mladića: 'Srbija ima svoju etiku, a nema je tko natjerati da je promijeni'
detaljno objašnjenje

detaljno objašnjenje

Javila se tvrtka koja će pokriti otpad u Gospiću: Evo što će i kako raditi tamo

najpopularnije

Još vijesti