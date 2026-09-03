FOTO U BiH održana ogromna vojna vježba: Sudjelovalo pola Europe

Vježbom "Brzi odgovor 2026." EUFOR je poslao poruku spremnosti na prijetnje, ali i zaštite sigurnosti i stabilnosti u cijeloj regiji
U Bosni i Hercegovini završena je velika međunarodna vojna vježba "Brzi odgovor 2026." Na vježbi su sudjelovali vojnici iz čak 24 države.
Reakcija u slučaju vojne krize bila je u fokusu ove vježbe. Iz EUFOR-a su poručili da je riječ o važnoj poruci sigurnosti i stabilnosti u cijeloj regiji.
"Promjenjiva sigurnosna situacija od Europske unije zahtijeva ne samo zaštitu svojih vanjskih granica nego i suzbijanje zlonamjernog vanjskog utjecaja, koji nastoji destabilizirati zemlje kandidatkinje. Dopustite mi danas naglasiti kako je sigurnost BiH u samoj srži povezana s kolektivnom sigurnošću Europe i ponovno u tom kontekstu, EUFOR ima ključnu ulogu u pružanju potpore cjelokupnom sigurnosnom okviru zemlje", rekao je za HRT šef delegacije EU-a u BiH, Luigi Soreca.
Unatoč njihovoj važnosti, vježbe su bile i atraktivne. Naročito se to odnosilo na dio odrađen na poligonu kod Mostara. Ondje su, uz vojnike, bili aktivni i helikopteri, oklopnjaci i dronovi.