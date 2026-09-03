Oglasila se Mladićeva supruga: 'Bit će mu ispunjena posljednja želja'

'Srce mi je mirnije. Ratku će biti ispunjena posljednja želja, da počiva pored našeg djeteta', rekla je.

Dok je Mladićevo tijelo stizalo iz Haaga u Beograd, Bosiljka Mladić u razgovoru za srpske Novosti zahvalila se svima koji su pomogli da mu bude ispunjena posljednja želja.

Dok je njegova udovica pratila što se događa s tijelom na televiziji, posmrtni ostaci Ratka Mladića, zrakoplovom je dovezeno na beogradski aerodrom 'Nikola Tesla' u pratnji njegovog sina Darka Mladića, njegove kćeri, unuke Ratka Mladića te srbijanskog ministra pravde Nenada Vujića i dva bivša suborca Ratka Mladića.

Kako izvještavaju srbijanski mediji, pripadnici Vojske Srbije iznijeli su kovčeg koji je bio prekriven zastavom Srbije, a na aerodromu su bile prisutne jake policijske snage.

Tijelo je potom prevezeno na Vojnomedicinsku akademiju u Beogradu gdje će biti obavljena obdukcija.

Na snimkama koje su podijeljene na društvenim mrežama, mogu se vidjeti skupine građana koje su se okupile na nadvožnjacima iznad rute kojom se prevozi Mladićevo tijelo. Također, mogu se vidjeti i pripadnici policije i vojske koji salutiraju dok kolona prolazi.