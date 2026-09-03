Kovač o Srbiji nakon smrti Mladića: 'Srbija ima svoju etiku, a nema je tko natjerati da je promijeni'

'To znači da je ta pedagogija haškog suda propala . Ta presuda nije donijela nikakvu katarzu u Srbiju', rekao je Kovač na samom početku.

U razgovoru s voditeljima Anom Brdarić Boljat i Tomislavom Jelinčićem , Kovač je rekao kako je jasno da se Mladića u Srbiji 'doživljava kao heroja'.

Upravo je o tom odnosu govorio bivši ministar vanjskih poslova Hrvatske, Miro Kovač , koji je gostovao u studiju RTL Danas.

Dodao je da većina ljudi u Srbiji ima drugačiji pogled na svijetu.

'Ja to zovem tzv. 'Vidovdanskom etikom' - postoji žrtva, možeš izgubiti nešto materijalno, ali ta žrtva će se isplatiti na duhovnom planu, ali ne smiješ duhovno podleći tim nekim izazovima. U toj vizuri se Ratko Mladić žrtvovao za nešto veliko, a to je ta srpska država zapadno od Drine', istaknuo je Kovač.

Nastavio je kako se u srpskom društvu, ni nakon 30 godina ništa nije promijenilo.

'Srbija ima svoju etiku, ima svoj pogled na svijet, a nema je tko natjerati da to promijeni. Nitko se time ne bavi. Srbija na kraju krajeva nije pobijeđena u ratovima u bivšoj Jugoslaviji. Ona je pobijeđena samo u Hrvatskoj. Ona nije pobijeđena u BiH, naprotiv - ona je nagrađena jer je stvorena Republika Srpska, zato i mnogi ljudi u Srbiji, a naročito u BiH, Mladića doživljavaju kao heroja koji je napravio jedan zaokret u životu, transformirao se iz Jugoslavena iz partizanske obitelji u čovjeka koji se izborio za srpsku državu zapadno od Drine', rekao je Kovač u studiju RTL-a Danas.

Na pitanje hoće li tko iz Europe reagirati na takav odnos Srbije prema osuđenom ratnom zločincu, Kovač kaže da ćemo vidjeti kako će reagirati 'naći partneri iz Europe, naši prijatelji'.

'Ako su imali Haaški sud čija je glavna misija bila pedagogija, 'preodgoj' naroda u bivšoj Jugoslaviji - očito da to nije uspjelo. Mi se moramo 'uzdati u se i svoje kljuse'', slikovit je bio Kovač.

Na kraju je na pitanje o tome ima li šanse za EU ili ne, bio kratak.

'EU, odnosno arhitektima politike, očito da im je ovakva Srbija važnija nego od nekakvih vrednota kakve su oni zamišljali tamo. Očito da su od tog projekta odustali ili da su im važniji aranžmani kad je riječ o municiji i o naoružanju za Ukrajinu', zaključio je svoje gostovanje u studiju RTL Danas, Miro Kovač.