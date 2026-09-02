Gotovo 20 godina zjapio je prazan: U bivšem neboderu HŽ-a APN gradi 150 stanova za mlade

Riječ je o rekonstrukciji, energetskoj obnovi i prenamjeni nebodera koju provodi Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama. Neboder je izgrađen krajem 1970-ih godina kao konačište za radnike Hrvatskih željeznica, a izvan funkcije je od 2007. godine. Objekt ima više od 10.000 četvornih metara bruto površine raspoređene na 17 etaža, a obnovom je predviđena izgradnja mikrostanova za studente i mlade.

Posao je dodijeljen izravnim pregovaranjem, bez natječaja, zbog zaštite autorskih prava. Autor građevine, arhitekt Dušan Kostić, nedavno je preminuo, a autorska prava naslijedio je njegov sin, koji vodi tvrtku Art Design. Da bi se posao dao nekom drugom, trebalo bi mu prethodno platiti naknadu za ta prava i tek onda raspisati natječaj, što bi, navodi se u obrazloženju, bilo skuplje rješenje.

Rok za žalbu Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave je deset dana od objave, a rok za izradu projektne dokumentacije je 36 mjeseci od potpisivanja ugovora.