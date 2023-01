Srbiju u novoj godini čeka veliki udar na džepove građana: 'Narodna banka prognozira kao pijanac u kladionici'

Opća poskupljenja nastavit će mučiti građane Srbije i u novoj godini. Posebno one najsiromašnije, kojima najviše novca odlazi na hranu. Rastu i rate stambenih kredita. A koliko će to trajati, nije sigurno

Možda nije tako djelovalo, ali siječanj 2021. zbilja je bio oaza mira i stabilnosti u odnosu na to kakav je ispao siječanj prošle i kakav će biti siječanj ove, 2023. godine, piše Deutsche Welle. U Srbiji je 2021. godine, naprimjer, litra mlijeka koštala ispod 100 dinara (oko 0,85 eura) – a i bilo je domaćeg mlijeka te se o uvozu iz Poljske nije razmišljalo. Piletina je koštala oko 270 dinara, svinjetina oko 430, a junetina oko 600 dinara za kilogram. Bilo je to i vrijeme u kojem je benzin bio ispod 140 dinara, dizel ispod 150 dinara, a i stanarine su mirovale – još se moglo za razumnih 300-400 eura mjesečno pronaći stan na solidnoj lokaciji u Beogradu.

Samo su poskupljenja sigurna

'Jedino što je za sada izvjesno jest ono loše, a to je inflacija', kaže za DW profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu Ljubodrag Savić.

'Još gora vijest je da će inflacija biti značajno viša za one proizvode koje koristi najveći dio stanovništva. Tu prije svega mislim na najmanje zaštićene kategorije. Najveći broj umirovljenika ima vrlo niske mirovine, a na nesreću - uvjerljivo je najveći rast cijena živežnih namirnica', kaže Savić, napominjući da je trenutna kriza mnogo žešća i trajnija od one iz 2008. godine.

'Tada su, bez obzira na razlike, svi razumjeli da se zajednički moraju boriti protiv krize i ona je relativno brzo savladana. A sada bi se moglo nabrojati pet grupa zemalja koje imaju različite interese i svako se bori protiv svakoga. Tada nije bilo rata, nije bilo plinske i energetske krize', zaključuje Savić.

Bez svog gnojiva i mlijeka

Kada je riječ o Srbiji, nije sve 'palo s neba' odjednom: zahvaljujući strateški lošim potezima i ove i prethodnih vlasti, država je isprva ostala bez proizvodnje umjetnog gnojiva prodavanjem, uništavanjem, pa 'čerupanjem' Azotare iz Pančeva. Umjetno gnojivo je potrebno za proizvodnju hrane, kako one za ljude, tako i stočne hrane: kad njega nema, mora se uvoziti po višestruko uvećanim cijenama u odnosu na razdoblje prije početka rata.

Ovdje treba spomenuti i izvlačenje kompanije Imlek iz PKB-a i privatizaciju, čime je prekinut lanac od njive do stola. Naprednjačka vlast je i sam PKB prodala za sitan novac, stavljajući tako velikog proizvođača hrane izvan kontrole države. I tako odjednom cijene hrane skaču, a mlijeko se mora uvoziti iz Poljske (uvozi ga isti onaj Imlek). Skok cijena hrane pogađa najsiromašnije građane – njen udio u potrošačkoj košarici sirotinje ide i preko polovine (u prosječnoj potrošačkoj košarici ovaj udio iznosi oko 40 posto).

Koliko je hrana poskupjela? Osnovnih deset namirnica, čije cijene prati ministarstvo trgovine, u listopadu 2022. (posljednji dostupni podaci) poraslo je za 50 posto u odnosu na siječanj 2021. godine. Što najsiromašnijima onda znači službeni podatak da je inflacija u studenom iznosila 15,1 posto? Ne puno, niti im je utješna činjenica da država i dalje drži 'zamrznute' cijene nekoliko osnovnih proizvoda. Na ove već izuzetno visoke cijene treba dodati čak četiri najavljena poskupljenja struje: prvo (sigurno) od 1. siječnja. U dogovoru s MMF-om, Srbija je prihvatila to da cijena struje poskupi početkom svibnja i studenog ove nove godine, kao i u svibnju 2024. godine. Ova poskupljenja dodatno će pogurati druge cijene te će se visoka inflacija nastaviti i u prvoj polovini sljedeće godine.

Narodna banka prognozira kao pijanac u kladionici

Profesor Milojko Arsić s Ekonomskog fakulteta u Beogradu kaže za DW da je ipak dobra stvar to što će se inflacija usporiti.

'Inflacija će biti visoka u prvim mjesecima u cijeloj Europi, a naročito u Srbiji zbog povećanja cijene energenata koja stupa na snagu početkom godine. Ali postoji dosta znakova usporavanja inflacije u svijetu i u Srbiji, tako da bi mogla postupno opadati, što je svakako dobra vijest', kaže Arsić. Ovdje se ne možemo pouzdati u prognoze Narodne banke Srbije: u kolovozu 2021. NBS je priopćila da inflacija uopće neće izići iz ciljanog koridora (1,5-4,5 posto). Realnost je demantirala centralnu banku za oko mjesec dana, da bi se ispostavilo da će i prosječna inflacija u 2022. biti – dvoznamenkasta.

Nakon ove pogrešne projekcije NBS je nastavio s nizanjem pogrešnih prognoza. Prema posljednjim procjenama, inflacija bi trebala početi padati odmah od početka 2023. te se vratiti u ciljani koridor u prvom tromjesečju 2024. godine. Inače, ovih 15,1 posto inflacije najviša je vrijednost u Srbiji još od 2007., kad je Republički zavod za statistiku izmijenio metodologiju obračuna zbog usklađivanja s EU-om.

Hoće li pasti cijene stanova?

Prema riječima profesora Arsića, monetarna politika – povećavanje referentnih kamatnih stopa – djeluje i djelovat će efikasno kada je riječ o inflaciji. Ali to uvijek ima jednu zamku.

'Ta ista politika utjecat će na smanjivanje investicija i potrošnje, što dovodi do smanjenja rasta privrede, a nije isključena ni recesija u nekoliko kvartala', kaže Arsić.

'Građani mogu očekivati stagnaciju dohodaka – javnom sektoru će se početkom godine povećati plaće za 12 posto, ali su one znatno realno obezvrijeđene u prethodnom dijelu godine, a visoka inflacija očekuje se i sljedeće godine, osim što će, za razliku od ove, ona imati opadajući trend', dodaje on. Ova referentna kamatna stopa ne utječe puno na one koji su podigli kredite za kupovinu stanova: najčešće su uzimali kredite vezane za euro, i to s promjenljivom kamatnom stopom, koja prati rast Euribora, odnosno europske međubankarske kamatne stope. Dobra vijest za sve one koji su uzeli kredite u eurima jest to da je dinar i dalje stabilan. Loša vijest glasi da će rate kredita – zbog rasta Euribora – nastaviti rasti.

'Rast kamatnih stopa smanjit će potražnju za novim kreditima, a samim tim i potražnju za stanovima, što će biti jedan od glavnih faktora koji će vršiti pritisak na tržište nekretnina. Vjerojatno se neće ni toliko graditi, s obzirom na to da su investitori sada oprezniji', kaže Arsić. On očekuje da, kao što je to već krenulo u Europi, i u Srbiji tijekom druge polovine 2023. dođe do pada cijena nekretnina.