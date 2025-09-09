Srbija je glavna tema u EU: 'Vrijeme curi Srbiji, ali i vjerodostojnosti Komisije'

Srbija je postala važna tema u europskim krugovima. Nasilje koje traje već 10 mjeseci velik je uteg europskim nastojanjima o proširenju. Pravo je pitanje kako će se Europska komisija postaviti prema tome, a po riječima Tonina Picule, vrijeme joj curi

U Europskom se parlamentu raspravlja o stanju u Srbiji, zemlji koja već 10 mjeseci svjedoči političkoj nestabilnosti masovnim prosvjedima, ali i izgredima. Sve je počelo nakon pada nadstrešnice u Novom Sadu, pri čemu je poginulo 16 osoba, a nastavilo se, s više ili manje nasilja, sve do jučer. Povjerenica za proširenje Marta Kos, obraćajući se zastupnicima, poručila je da je iskreno posvećena pridruživanju Srbije Europskoj uniji, ali da za to Srbija mora poduzeti konkretne korake, poglavito po pitanju suzbijanja nasilja. "Osuđujemo sve postupke mržnje, vandalizma i nasilja te i dalje pozivamo sve strane da deeskaliraju tenzije. Poštivanje temeljnih prava i vrijednosti, uključujući slobodu mirnog okupljanja, slobodu medija i akademsku slobodu, ključni su elementi eurointegracija i moraju se poštovati svuda i sa svih strana. To podrazumijeva i izbjegavanje bilo koje vrste nasilja protiv predstavnika vlasti i njihovih obitelji, kao i izbjegavanje napada na prostore političkih stranaka", prenosi njene riječi N1.

Promjena tona u Europi U posljednjem izvještaju o napretku Srbije u pristupnim pregovorima za ulazak u EU, koji traju još od 2013., kritizira se korištenje nasilja nad prosvjednicima, kao i sporo provođenje reformi. "Rekao bih da je osjetna promjena tona kada dužnosnici Europske komisije govore o stanju u Srbiji. Dosta je razloga da se taj ton zaoštri. Vidimo, rekao bih, programiranu eskalaciju nasilja nad prosvjednicima u Srbiji. Bili smo svjedoci cijelog niza provokativnih vanjskopolitičkih poteza aktualnog predsjednika Vučića. Vidimo i pokušaje potpune dominacije nad medijskim prostorom. Ono što je vjerojatno izazvalo potrebu da se još jednom raspravlja o Srbiji u Europskom parlamentu je nedavno vulgarno vrijeđanje zastupnika Europskog parlamenta koji su boravili u Srbiji", rekao je za RTL izvjestitelj EP-a za Srbiju, Tonino Picula. Europska komisija je, prema njegovim riječima, dosad 'često bila vrlo blaga prema opisu stanja u Srbiji'. No, hoće li doći do promjene, ovisi o procjeni interesa te stavovima povjerenika EK. O tome bi više u srijedu mogla reći predsjednica Komisije, Ursula von der Leyen u svom govoru o stanju EU.