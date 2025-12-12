nakon milanovićevih kritika

Anušić usporedio hrvatske i srpske Rafalee: Ne mogu nas ugroziti

12.12.2025 u 20:23

Ministar obrane Ivan Anušić rekao je da postoji znatna razlika između Rafalea koje je kupila Hrvatska i onih koje je kupila Srbija

'Neka ode u Pariz i kaže to Francuzima', poručio je premijer Andrej Plenković predsjedniku republike Zoranu Milanoviću, nakon što je prozvao Francusku, saveznika Hrvatske unutar NATO saveza, jer je Rafalee, osim Hrvatskoj, prodala i Srbiji.

Ministar obrane Ivan Anušić objasnio je za RTL Danas da postoji velika razlika između Rafalea koje je kupila Hrvatska i onih koje je kupila Srbija, upravo zbog toga što Srbije nije dio NATO saveza.

'Oprema i sustavi, koje koriste Rafalei, a koje Hrvatska ima i koje će koristiti Srbija za četiri-pet godina, ne mogu biti isti', rekao je Anušić.

Potpisanim ugovorima prilikom posjeta Francuskoj, Rafali se dodatno nadograđuju.

'To su sposobnosti tog zrakoplova koji će biti puno kvalitetniji, bolji i veći. O čemu se konkretno radi, naravno, to ne možemo govoriti, niti to trebamo komunicirati javno', rekao je Anušić i potvrdio da nas Srbija ovom kupnjom ne može ugroziti.

Dodao je i da će puno kvalitetniji i bolji Rafalei biti u našim rukama. 'Mi smo već sada ovladali sposobnostima, na istim tim avionima imamo spremne posade i od 1. siječnja preuzimamo Air policing hrvatskog zračnog prostora', rekao je Anušić.

