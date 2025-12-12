Anušić usporedio hrvatske i srpske Rafalee: Ne mogu nas ugroziti

'Neka ode u Pariz i kaže to Francuzima', poručio je premijer Andrej Plenković predsjedniku republike Zoranu Milanoviću, nakon što je prozvao Francusku, saveznika Hrvatske unutar NATO saveza, jer je Rafalee, osim Hrvatskoj, prodala i Srbiji.

Ministar obrane Ivan Anušić objasnio je za RTL Danas da postoji velika razlika između Rafalea koje je kupila Hrvatska i onih koje je kupila Srbija, upravo zbog toga što Srbije nije dio NATO saveza.

'Oprema i sustavi, koje koriste Rafalei, a koje Hrvatska ima i koje će koristiti Srbija za četiri-pet godina, ne mogu biti isti', rekao je Anušić.