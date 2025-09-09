Analitičari: Smjene u sigurnosnim službama Srbije uvod su u jaču represiju

Smjena zapovjednika Specijalne antiterorističke jedinice Spasoja Vulevića i najava Aleksandra Vučića da će toga biti još uvod su u punu kontrolu sigurnosnih službi i jaču represiju u Srbiji, ocjenjuju sugovornici Deutsche Wellea

Spasoje Vulević smijenjen je 5. rujna s mjesta zapovjednika Specijalne antiterorističke jedinice (SAJ) MUP-a Srbije. U izjavi za agenciju Beta on je 7. rujna objasnio da je napravljena nova sistematizacija radnih mjesta u MUP-u te da su mu ministar Ivica Dačić i direktor policije Dragan Vasiljević priopćili da više neće voditi SAJ jer predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ne želi imati oružanu formaciju koja nije pod njegovom 'apsolutnom kontrolom'. Dodao je i da mu je ponuđeno mjesto savjetnika ministra unutarnjih poslova, ali da je to odbio i odlučio otići u mirovinu, piše Deutsche Welle. 'Način smjene zapovjednika SAJ-a govori da nije riječ o profesionalnim, već o političkim razlozima, odnosno želji da se u potpunosti politički kontrolira svaka oružana formacija u zemlji', kaže za DW znanstveni suradnik Instituta za filozofiju i društvenu teoriju Luka Glušac, u čijem su fokusu istraživanja i pitanja demokratske civilne kontrole sektora sigurnosti.

On podsjeća da je SAJ 'najelitnija i najobučenija jedinica u policiji, s najtežim uvjetima za prijem pripadnika'. 'Doskorašnji zapovjednik očigledno nije na zadovoljavajući način iskazivao lojalnost režimu. Autoritarna vlast traži potpunu podčinjenost režimu, a ne zakonu, pa su prijetnja oni kojima je draži zakon', kaže Glušac. 'Administrativni trik iz repertoara loše uprave' Odgovarajući na pitanje DW-a što bi bili opravdani razlozi za smjenu komandanta SAJ-a, Glušac navodi da do smjene rukovoditelja u sustavu državne uprave, pa i policijskih službenika na najvišim pozicijama, 'može doći isključivo nakon složenog procesa utvrđivanja neprofesionalnog ili nesavjesnog rada'.

'Budući da je to zahtjevan proces, u kojem se moraju dokazati razlozi za smjenu, nekad se pribjegava administrativnom triku iz repertoara loše uprave – promjeni pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta. Tada se za poziciju koju netko zauzima, a želi ga se skloniti, propisuju drugačiji uvjeti od postojećih, oni koje on ne ispunjava. Time se otvara pravna mogućnost da se ta osoba ukloni sa svoje pozicije. Kao 'utješna' nagrada, zapovjedniku SAJ-a ponuđeno je mjesto savjetnika ministra – formalno visoka, a u načelu beznačajna funkcija, i kreirana za takve prilike', navodi Glušac. Direktor istraživanja Beogradskog centra za sigurnosnu politiku Predrag Petrović skreće pažnju na to da je pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta tajni dokument. 'Dakle mi kao javnost ne možemo znati što piše u tom dokumentu. Znamo da se on posljednjih nekoliko godina često mijenjao, a i da je nedavno ponovno promijenjen. Imamo najavu da će tom posljednjom promjenom biti široko otvorena vrata za zapošljavanje ljudi koji baš ne bi trebali raditi u policiji', navodi Petrović. 'Tek dolaze prave i velike smjene' Istog dana u kojem je Vulević izjavio da je na njegovu smjenu utjecao Vučić, ministar Dačić priopćio je da je on stekao uvjete za odlazak u mirovinu u ožujku prošle godine i da mu je tada odobren nastavak službe. 'Brigadir Vulević obavijestio nas je da je donio odluku da ide u mirovinu i to je njegov osobni zahtjev, bez bilo kakvih utjecaja sa strane', naveo je Dačić. Dodao je da je 'apsolutno suludo miješati bilo koga izvan MUP-a u pitanja radnih odnosa u Ministarstvu, a naročito predsjednika Vučića'.

I Vučić je 7. rujna, u izjavi novinarima tijekom skupa 'Građani protiv blokada' u Borči, odbacio teze da je utjecao na smjenu Vulevića, ali i dodao da je 'dobro što je on smijenjen'. Odmah nakon toga je, kao da je rekao ono što nije želio, dodao da zapravo ne zna je li Vulević smijenjen ili 'traži mirovinu'. Na kraju je Vučić rekao: 'Vrijeme odgovornosti dolazi. Ovo i nisu smjene. Tek dolaze smjene, prave i velike, i bit će ih mnogo.' Smjena glavne inspektorice Porezne policije Prije nekoliko dana smijenjena je i pomoćnica direktora i glavna inspektorica Porezne policije Nada Novosel. Prema pisanju tjednika Radar, ona je kao pomoćnica direktora imenovala inspektore Porezne policije članovima Udarne grupe za istragu korupcije u vezi s padom nadstrešnice u Novom Sadu. Tu grupu vodi Tužilaštvo za organizirani kriminal (TOK), po čijoj odluci su početkom kolovoza, između ostalih, za korupciju okrivljena i dvojica bivših ministara građevinarstva – Tomislav Momirović i Goran Vesić.

Umirovljeni inspektor policije Predrag Simonović za DW ocjenjuje da su 'hapšenja zbog pronevjere više od 100 milijuna dolara pokazala ranjivost hobotnice'. 'Te smjene i napadi na TOK služe tome da preventivno djeluju i discipliniraju one koji bi možda pomislili da rade nešto iz svoje domene, a bez znanja vrha vlasti', kaže Simonović. On navodi da su, prema njegovim saznanjima, u MUP-u smijenjeni 'gotovo svi rukovoditelji Sektora unutarnje kontrole' i vjeruje da se spremaju smjene i u Upravi kriminalističke policije. Portal nova.rs neslužbeno je saznao da je razriješen dužnosti i načelnik Službe za kriminalističko-obavještajni rad Dalibor Pavić. 'Indikator daljnje državne represije' Petrović podsjeća da je 'predsjednik Srbije i prije nekoliko mjeseci najavio smjene u policiji i tužilaštvu zato što nije zadovoljan njihovim radom'. 'Mogli smo vidjeti da je policija (tijekom prosvjeda) koristila prekomјernu silu i da je zabilježen niz neprofesionalnih postupanja. To se kroz neko nategnuto tumačenje zakona možda moglo opravdati, ali ni to Vučiću nije dovoljno. On želi apsolutnu, bespogovornu lojalnost i kontrolu nad sigurnosnim aparatom. Možemo vidjeti da se vlast sprema za odlučniji obračun s ljudima koji prosvjeduju i koji ga kritiziraju. Sve ovo predstavlja vrstu pripreme za povećanu represiju prema demonstrantima', smatra Petrović.

