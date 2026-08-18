imaju veći cilj

Srbija diže minimalac na 600 eura: Od siječnja rast za 9,2 posto

M. Šu.

18.08.2026 u 23:18

Siniša Mali
Siniša Mali Izvor: Pixsell / Autor: F.S./ATAImages/PIXSELL
Bionic
Reading
Dodajte tportal.hr u omiljene izvore
Dodajte tportal.hr u omiljene izvore

Vlada Srbije predložila je povećanje minimalne plaće od 1. siječnja 2027. za 9,2 posto, čime bi minimalac porastao s oko 550 na 600 eura, objavio je srbijanski ministar financija Siniša Mali

Prema prijedlogu Vlade, minimalna mjesečna plaća povećala bi se sa sadašnjih 64.554 dinara na 70.470 dinara. Minimalna cijena rada po satu istodobno bi porasla s 371 na 405 dinara.

Mali je prijedlog predstavio nakon sjednice Socijalno-ekonomskog savjeta na kojoj se raspravljalo o minimalnoj cijeni rada za 2027. godinu.

vezane vijesti

Cilj je minimalac od 650 eura

Povećanje na 600 eura, prema Malom, predstavlja još jedan korak prema cilju iz programa "Srbija 2027", prema kojem bi minimalna plaća trebala dosegnuti 650 eura mjesečno do kraja 2027. godine.

Ministar je istaknuo i snažan rast minimalne plaće posljednjih godina. Za usporedbu, 2010. i 2011. minimalac je iznosio oko 15.700 dinara. Prema njegovim riječima, samo u posljednja 24 mjeseca nominalno povećanje minimalne plaće iznosilo je 49,4 posto, odnosno 33,5 posto kada se uračuna inflacija.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
cijena je tajna

cijena je tajna

Susjedi se naoružavaju: Slovenija nabavlja 3000 raketa zemlja-zrak
sve napetija situacija

sve napetija situacija

VIDEO Opsada na Zapadnoj obali: Pogledajte kako američki Palestinac štiti svoju kuću od izraelskog doseljenika
slovenija nije dala suglasnost

slovenija nije dala suglasnost

Više od 1300 kamiona prošlo granicu: Je li opasni otpad ulazio u Hrvatsku kao 'zeleni'?

najpopularnije

Još vijesti