Srbija diže minimalac na 600 eura: Od siječnja rast za 9,2 posto

Vlada Srbije predložila je povećanje minimalne plaće od 1. siječnja 2027. za 9,2 posto, čime bi minimalac porastao s oko 550 na 600 eura, objavio je srbijanski ministar financija Siniša Mali
Prema prijedlogu Vlade, minimalna mjesečna plaća povećala bi se sa sadašnjih 64.554 dinara na 70.470 dinara. Minimalna cijena rada po satu istodobno bi porasla s 371 na 405 dinara.
Mali je prijedlog predstavio nakon sjednice Socijalno-ekonomskog savjeta na kojoj se raspravljalo o minimalnoj cijeni rada za 2027. godinu.
Cilj je minimalac od 650 eura
Povećanje na 600 eura, prema Malom, predstavlja još jedan korak prema cilju iz programa "Srbija 2027", prema kojem bi minimalna plaća trebala dosegnuti 650 eura mjesečno do kraja 2027. godine.
Ministar je istaknuo i snažan rast minimalne plaće posljednjih godina. Za usporedbu, 2010. i 2011. minimalac je iznosio oko 15.700 dinara. Prema njegovim riječima, samo u posljednja 24 mjeseca nominalno povećanje minimalne plaće iznosilo je 49,4 posto, odnosno 33,5 posto kada se uračuna inflacija.