Srbija diže minimalac na 600 eura: Od siječnja rast za 9,2 posto

Prema prijedlogu Vlade, minimalna mjesečna plaća povećala bi se sa sadašnjih 64.554 dinara na 70.470 dinara. Minimalna cijena rada po satu istodobno bi porasla s 371 na 405 dinara.

Mali je prijedlog predstavio nakon sjednice Socijalno-ekonomskog savjeta na kojoj se raspravljalo o minimalnoj cijeni rada za 2027. godinu.