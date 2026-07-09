Nijemci pišu: Srpska policija na granici s Mađarskom uhitila ruske agente i spriječila napad?

Prema pisanju Bilda, srpske specijalne snage presrele su dvojicu muškaraca na granici Srbije i Mađarske početkom lipnja; operacija je provedena na temelju obavještajnih podataka koje su srpskim vlastima dostavile partnerske službe, uključujući njemačke. Policija je navodno pronašla eksploziv u prtljazi osumnjičenika , a list napominje da cilj planiranog napada u Njemačkoj ostaje nepoznat, iako sumnja pada na lokaciju povezanu s proizvodnjom ili opskrbom vojnom opremom za Ukrajinu.

Također nije poznata ni zemlja podrijetla uhićenih muškaraca.

Sredinom lipnja njemački ministar unutarnjih poslova Alexander Dobrindt objavio je da su sigurnosne službe osujetile planirani napad eksplozivnom napravom usmjeren protiv Njemačke. Prema njegovim riječima, napad je spriječen zahvaljujući pravovremenom otkrivanju osoba uključenih u pripreme. Ministarstvo nije odgovorilo na upit N1 o tome je li napad koji je spomenuo ministar povezan s uhićenjem na srpsko-mađarskoj granici.

Dio Welt je izvijesio da se spriječeni napad trebao dogoditi u Bavarskoj. Sigurnosne službe rekle su listu da su ruske obavještajne službe bile uključene u nabavu eksploziva.