Sraz Stjepe Bartulice i Ivane Kekin, kandidatkinje za predsjednicu Nove ljevice: 'Imate fiksaciju na Tita'

Stjepo Bartulica, konzervativni intelektualac i saborski zastupnik Domovinskog pokreta i Ivana Kekin, znanstvenica, psihijatrica i kandidatkinja za predsjednicu Nove ljevice sučelili su svoje stavove u prvom Pressingu televizije N1 nakon ljetne stanke

Što misle o slučaju životnih partnera koji su udomili dvoje djece? Vrijede li isti argumenti kad je riječ o posvajanju? Kako gledaju na trend snažne polarizacije na konzervativne i liberalne vrijednosti? To su samo neke od tema o kojima su raspravljali.

'Zabrinjava me ova agenda jer pokušava nametnuti nešto što nikada nije postojalo u ljudskoj civilizaciji', dodaje.

Bartulica kaže sljedeće: 'Mislim da svako dijete zaslužuje imati oca i majku. Bez iznimke. Tako da se - nakon neviđenog pritiska na sustav - nisam još informirao kako je došlo do te odluke. Rekao bih uvodno par stvari. Živimo sve više u kulturi koja smatra da djeca postoje radi odraslih ljudi, ne obrnuto. Protiv sam toga da djeca postanu sredstvo u ostvarivanju nekih političkih ciljeva', kaže.

O vjeronauku u školama Bartulica kaže sljedeće: 'Nitko nije za prisiljavanje za slušanje onoga što ne želi. Valjda su škole u stanju to organizirati da to ode s dnevnog reda. Ne razumijem zašto se svake godine pojavljuju isti problemi u raspravi', istaknuo je na pitanje zašto se nastava vjeronauka ne organizira tako da sat vjeronauka bude prvi ili zadnji sat, kako bi se roditelji čija djeca ne idu na vjeronauk stigla organizirati.

Ivana Kekin smatra kako za rješavanje toga problema nema političke volje. 'Očito nema političke volje da se to riješi. Djeca ateista to dugo traže, očito ne postoji volja - mi to pokušavamo postići duže od 10 godina i ne uspijevamo', kaže.

O situaciji u Mađarskoj, Poljskoj

Kekin i Bartulica različito gledaju na situaciju u državama poput Poljske i Mađarske. Bartulica u tim vladama vidi vlade koje imaju samopoštovanje i snagu. 'Ne vidim ništa sporno. Oni imaju svoje shvaćanje onoga što se događalo nakon raspada komunizma. Mislim da je zdravo što imaju snage proturječiti elitama u Bruxellesu', smatra Bartulica.

Kekin se ne slaže. 'U tim zemljama ugrožena su bazična ljudska prava, o tome se radi', kaže i dodaje kako desnica uvijek ima isti modus operandi - smišlja zajedničkog vanjskog neprijatelja.

Budući da je Bartulica počeo pričati o Titu, Kekin je kazala kako se ona ne bavi Titom, već on. 'Ja se nisam ni rodila kad je Tito umro. Tko se bavi Titom? Titom se bavite vi. Imate jednu zabrinjavajuću fiksaciju, ne samo vi već i Domovinski pokret', kazala je dodavši kako se ne želi baviti prošlošću, već graditi lijepu i solidarnu zemlju.