Božinović: Danas idem po Hrvatskoj, djeca te prepoznaju, bio si dio njihovog života; Ostojić: Više je prava imao pritvorenik nego osoba u samoizolaciji

U predizbornom Pressingu N1 televizije na temu unutarnje politike i sigurnosti, sučelili aktualni ministar unutarnjih poslova iz HDZ-a Davor Božinović i bivši ministar iz SDP-a Ranko Ostojić

Svi smo vidjeli situaciji u Italiji, Španjolskoj, pa i Njemačkoj... Vidjeli smo da su Britanci krenuli s imunitetom krda pa su brzo odustali. Šveđani su sad sami priznali da pristup nije bio dobar. Virus jače cirkulira u BiH, Makedioniji i Srbiji. Ne možemo reći da je završilo', dodao je Božinović.

'45 dana je trebalo da se kaže treba li nositi masku ili ne... Lako je pisati naputke... Nakon što se otkrila situacija u Splitu, došla je oprema iz Kine... Moramo se uspoređivati sa zemljama okruženja - Slovačkom, Bugarskom, Mađarskom... Mi smo samo zlatna sredina, koštat će nas to ogromne novce', smatra Ostojić.

'Žao mi je što gospodin Ostojić na ovaj način to komunicira. Nema aktera u svijetu koji nije Hrvatsku istaknuo kao primjer. Ti rezultati nisu pali s neba... Jedini disonantni tonovi dolaze iz redova opozicije. U situaciji kad se Italija pogubila, Francuska i Španjolska se još nisu otvorile, podaci u Njemačkoj govore da imaju porast broja inficiranih, situacija u Srbiji i BiH je takva kakva jest. Kad imate posla s virusom o kojem ne znate dovoljno. Danas se kaže jedno, za pet dana drugo... I danas je teško govoriti u odnosu na ono što je bilo prije nekoliko mjeseci', dodao je ministar unutarnjih poslova.

'Otvorili smo se prema desetak zemalja i sad su se i one otvaraju prema nama... Skupu cijenu su platili svi. Što se tiče politike zemalja u fazi otvaranja, zemlje pokušavaju zaustaviti ljude da troše novac u Hrvatskoj. Mi smo s dobrom politikom i pravovremenim otvaranjem njih doveli do situacije da se na isti način moraju otvoriti prema nama', kazao je Božinović.

Ministar se osvrnuo i na imidž koji je Stožer uživao u javnosti ali i o dječjem crtežu koji prikazuje članove Stožera kao superjunake.

'Bila je možda jednom ili dva puta zahvala nekom djetetu. Svi smo živjeli u nekoj posebnoj emociji. Pokušali smo i, čini se, uspjeli. Stožer je ocijenjen kao tijelo koje je donosilo dobre odluke... Ta reakcija je posljedica toga što su nam građani vjerovali. Ne možete dva puta dnevno, kasnije i jednom tjedno, ljudi su htjeli čuti podatke i novosti iz svijeta. I danas idem po Hrvatskoj, djeca te prepoznaju, bio si dio njihovog života nekoliko mjeseci. Radili smo svoj posao, građani su na to odgovorili na razne načine', kazao je Božinović.

Ostojić smatra da je pitanje jesu li odluke koje je Stožer donosio bile ustavne.

'Demokracija je bila prva žrtva korone. Kad uzimaš ingerenciju ministru zdravstva, ima zakon o zaštiti pučanstva... Trebalo je građane naviknuti da to nije policijski sat, nije ništa, kroz Stožer su se donosile odluke za koje je upitno jesu li ustavne. Kad date više prava pritvoreniku nego osobi u izolaciji... Meni to nije jasno. Morate braniti ono čime ste ograničili prava građana. Ne možete izmisliti neku novu policiju samo zato što vam je to komotno', napominje.

Na pitanje o pokliču 'za dom spremni', Božinović je kazao kako nema posebnih uputa policijskim službenicima.

'Visoki prekršajni sud donio je presudu kad govorimo o početku pjesme 'Bojna Čavoglave'... Dobro je da je Visoki prekršajni sud zauzeo stav kad je u pitanju izvođenje te pjesme, oko koje su postojale dvojbe. To je pjesma koja je obilježila početak Domovinskog rata, bila je budnica koja je imala funkciju u buđenju nacionalnih osjećaja i slala poruku da će se hrvatski narod braniti i obraniti svoju slobodu. Razgovarao sam i s nekim sucima... Za mene nije remećenje javnog reda i mira. Taj poklič u nekoj drugoj varijanti nije dopušten. Ne mogu govoriti što će policija raditi, policija ima odluku suda', kazao je.

Na pitanje smatra li da bi policija trebala podnositi prekršajne prijave u svim situacijama osim u nekima, odgovorio je: To bi bilo moje razumijevanje.

'Kad vikneš Za dom, samo trebaš nastaviti pjevušiti jer ti nitko ne može dokazati da ne pjevaš... Kad ne želiš riješiti problem, napraviš Komisiju... Treba biti jasno - "Sieg Heil u Njemačkoj ne možeš vikati, našima u Njemačkoj ne pada na pamet dizati desnicu. To se u Hrvatskoj može, tamo se ne može', smatra pak Ostojić.