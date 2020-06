Bošnjaković: Nisam fan pokliča 'Za dom spremni', ne bih to nigdje izgovorio

Ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković govorio je o aktualnostima pravosuđu o kojima se ovih dana naveliko govori – curenju informacija iz DORH-a i presudi kojom poklik ''Za dom spremni'' nije prekršaj.

Presuda Visokog prekršajnog suda o tome da poklič ''Za dom spremni'' nije prekršaj pokrenula je lavinu reakciju u javnosti. Ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković u Dnevniku Nove TV je kazao da će se odluke o konkretnim slučajevima u kojima netko koristi poklik ''Za dom spremni'' donositi u odnosu na uvjete tom slučaju.

'Ako povik može izazvati nerede, tada će to vjerojatno biti procesuirano i sankcionirano'', kaže Bošnjaković.

Na pitanje smatra li da je u redu da se o ''Za dom spremni'' odlučuje od slučaja do slučaja, Bošnjaković je odgovorio da je u odluci suda istaknuo da se Thompsonova pjesma Bojna Čavoglave, u kojoj se koristi taj izraz, pjeva već 20 godina i da se očekuje da će se ''Za dom spremni'' uzvikivati na koncertu.

'Tamo gdje to znači nered, pozivanje na nasilje, mržnju – to će biti procesuirano. A ovo je koncert koji je u duhu svih ostalih. Uvijek će od slučaja do slučaja procjenjivati'', kazao je.