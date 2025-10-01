Sprema se preokret u srednjoj Europi: Europska unija dobiva još jednu problematičnu članicu?

Sve je spremno za parlamentarne izbore u Češkoj, a oni će se održati ovaj petak i subotu. Analitičari ih opisuju kao ključne jer bi mogli dovesti do sukoba s EU-om oko pitanja migracija i klimatske politike

Izbori u Češkoj pomno će se pratiti u Bruxellesu, iz kojeg su nervozni zbog mogućnosti da će dobiti trećeg agitatora protiv EU-a u središnjoj Europi, uz Mađarsku i Slovačku, što bi na kraju moglo imati posljedice za potporu Unije Ukrajini. Detalje izbora koji su privukli pažnju cijele Europe donosi The Guardian. O kakvoj se priči radi i zašto je važna? Četiri godine nakon što je izgubio od velike koalicije ujedinjene protiv njega, bivši premijer i milijarder Andrej Babiš –zvan 'češki Trump' – i njegova stranka Akce nespokojených občanů (ANO) izgledno će osvojiti najviše glasova. Populistički ANO, član Orbánove euroskeptične grupacije Patriots for Europe, u anketama ima 10 postotnih bodova prednosti ispred centrističko-desnog saveza Spolu (Zajedno) na čelu s premijerom Petrom Fialom. Ova je stranka pobijedila na europskim i regionalnim izborima 2024. godine i sada cilja osvojiti oko 30 posto glasova.

Iako se ne očekuje da će bilo tko samostalno osvojiti većinu u 200-članskom donjem domu parlamenta, ANO – ako doista završi prvi – započet će pregovore s manjim strankama da bi osigurao parlamentarnu potporu potrebnu za formiranje vlade. Nije sigurno da će u tome i uspjeti. Ako pak uspije, stranke poput antieuropske i proruske Slobode i izravne demokracije (SPD), lijeve populističke Stačilo! ili pak Vozača za sebe (Motoriste sobě) zahtijevale bi značajne političke ustupke u zamjenu za svoje glasove. Tko su glavni akteri i što obećavaju? Babiš, 71-godišnji milijarder koji je stekao bogatstvo u poljoprivrednom biznisu, osnovao je ANO 2011. godine kao centristički i proeuropski pokret, ali ga je pretvorio u populističku antiimigracijsku i euroskeptičnu stranku. Obećava ograničavanje cijena energije, snižavanje dobi za umirovljenje te smanjenje poreza na dohodak i dobit. Također je poručio da će se boriti protiv Zelenog plana EU-a i migracijskog pakta te da je otvoren za saveze sa strankama koje se protive daljnjoj pomoći Ukrajini. Najavio je prekid 'češke inicijative' za opskrbu Ukrajine zapadno financiranom topničkom municijom.

Andrej Babiš Izvor: EPA / Autor: LUKAS KABON







Andrej Babiš Izvor: EPA / Autor: LUKAS KABON

Fialin trostranački savez Spolu, koji je smanjio proračunski deficit Češke s pet na dva posto otkako je 2021. godine preuzeo vlast od Babiša, tvrdi da bi obećanja ANO-a gurnula zemlju u spiralu duga. On pak obećava obnovu javnih financija, smanjenje duga i jačanje oružanih snaga. Stranka Starostové a nezávislí (Stan), liberalna, centristička, proeuropska opcija i članica Fialine odlazeće vladajuće koalicije, zalaže se za uvođenje eura, kao i liberalni Pirati, koji su bili dio vlade do prošle godine. Na krajnjoj ljevici je Moskvi naklonjena antiestablišmentska koalicija Stačilo! (Dosta!), a uključuje nekad moćne socijaldemokrate i posljednju nereformiranu komunističku stranku u srednjoj Europi te obećava referendume o izlasku iz EU-a i NATO-a, kao i nacionalizaciju ključnih industrija. Na krajnjoj desnici SPD je apsorbirao tri manje radikalne desne stranke, a otvoreno je protiv EU-a, NATO-a, migracija i pomoći Ukrajini. Stranka Vozači za sebe protivi se zelenim politikama i želi smanjiti troškove života. Koja su glavna pitanja? Visoka inflacija i teška kriza troškova života potiču veliko nezadovoljstvo Fialom: samo 15 posto Čeha zadovoljno je političkom situacijom u zemlji. Anketa iz prošle godine pokazala je da se manje od polovice stanovništva osjećalo bolje nego prije Baršunaste revolucije 1989. godine, kada su protuvladini prosvjednici srušili komunistički režim tadašnje Čehoslovačke. Cijene energije i sigurnost ostaju velika briga, ali analitičari smatraju da će mnogi birači glasati vođeni time tko će biti najpovoljniji za 'njihov novčanik'. Vladu se sve više percipira kao otuđenu od građana i više zainteresiranu za povećanje prihoda političara nego za smanjenje cijena. Fiala je dosad u kampanji uglavnom isticao prijetnju koju bi koalicija predvođena ANO-om predstavljala po demokraciju, vladavinu prava i nastavak europske orijentacije Češke.

Petr Fiala Izvor: EPA / Autor: MARTIN DIVISEK







Petr Fiala Izvor: EPA / Autor: MARTIN DIVISEK