Vučić nakon pobjede: Srbija se pomaknula udesno, utjecaj ukrajinske kriza na rezultate je bio ogroman, a za nešto slabiji rezultat stranke sam i ja kriv

U Srbiji su u nedjelju održani izbori za predsjednika, parlament, vlast u Beogradu i u još 12 lokalnih uprava

Prema neslužbenim rezultatima na izborima za predsjednika najviše glasova dobio je Aleksandar Vučić 59, 9 posto, dok je Zdravko Ponoš kandidat Ujedinjenih za pobjedu Srbije za sada na 17,7 posto glasova, Miloš Jovanović je dogurao do 5,9 posto, Boško Obradović ima 4,4 posto, 4,4 ima Milica Đurđević Stamenkovski kandidatkinja Zavetnika, Biljana Stojković tri posto, Branka Stamenković 1,9 posto i Miša Vacić 0,9 posto.

Vučić je u obraćanju poslije izborne pobjede kazao da je 3,8 milijuna ljudi izašlo na izbore, što je ogroman broj, najveći u posljednje vrijeme u Srbiji. Smatra da je suštinski sve je proteklo u najboljem redu.

'Čestitam svim političkim protivnicima i rekao bi da ono što je važno za našu zemlju, a to je da je utjecaj ukrajinske krize ogroman na rezultate izbora, da se Srbija dramatično pomaknula u desno, da sam sam kriv što lista SNS-a ima nešto manje glasova, ali ćemo o tome voditi računa prilikom formiranja vlade“, rekao je Vučić.

Za Vučića je, prema rezultatima koje je priopćio u izbornom stožeru, glasalo 59,9 posto, odnosno 2,25 milijuna od oko 6,5 milijuna upisanih birača.

"Nitko u Srbiji to nije nikada uspio i to znači da sam jedini koji je dva puta pobijedio u prvom krugu, a da nijednom nije bilo tijesno", rekao je Vučić, naglasivši da je na izbore izišlo oko 3,84 milijuna ljudi.

"Izbori su potvrdili demokratsku prirodu srpskog društva", ocijenio je Vučić.

Koalicija "Zajedno možemo sve", predvođena Vučićevom Srpskom naprednom strankom osvojila je 43,95 posto glasova što će joj osigurati 124 do 125 mandata, i dovesti na rub da može i samostalno formirati vladu.

Lista „Za ujedinjenu Srbiju“ osvojila je 13,6 posto glasova, Socijalistička partija Srbije Ivica Dačić 11,4, Koalicija NADA 5,3, Moramo 4,7, a 3,8 osvojili su Zavetnici i Dveri, dok su 2,2 i 2,3 Radikali i Suverenisti.

Vrlo važni su i lokalni izbori u Beogradu. Šef gradske izborne komisije koalicije 'Ujedinjeni za pobjedu Srbije' Branimir Kuzmanović izjavio je da oporba ima većinu u Beogradu.

'Želim samo objaviti da oporba ima većinu u Beogradu. Kad kažem oporba, mislim na koaliciju Moramo i koaliciju NADA', rekao je Kuzmanović za portal Nova.rs.

Izbore su pratili brojni izvještaji o nepravilnostima. Bilo je i fizičkih obračuna i napada na kandidate, a dogodio se i bizaran potez Republičke izborne komisije Srbije (RIK) koja nije u nedjelju navečer objavila preliminarnu izlaznost na predsjedničkim i izvanrednim parlamentarnim izborima u Srbiji, na posljednjoj planiranoj konferenciji za novinare održanoj u zgradi parlamenta. Nakon sjednice koja se treba održati u ponedjeljak u 20 sati RIK će priopćiti preliminarne rezultate izbora, a do tada neće držati konferencije za novinare. To se nije dogodilo od 2000. godine do danas, javio je reporter N1.

Oporba to naziva 'skandalom' i 'opstrukcijom', uz otvorene sumnje da nešto 'nije u redu', nakon što je i u predizbornim anketama čak 42 posto ispitanika istaknulo sumnju u regularnost ovogodišnjeg izbornog procesa.