Spojila se dva požara kod Madrida: Vatrogasci ih više ne mogu zaustaviti

Zbog požara zapadno od Madrida evakuirano je oko 25.000 ljudi, dok je još 20.000 ostalo zarobljeno u svojim kućama
Požari koji bjesne zapadno od Madrida spojili su se te ih vatrogasci više ne mogu staviti pod kontrolu. Čelnik regionalnih službi za upravljanje izvanrednim situacijama Carlos Novillo rekao je da je požar "izvan kapaciteta vatrogasaca da ga ugase".
Vatrena stihija širi se prema općinama Robledo de Chavela i Fresnedillas de la Oliva, udaljenih nekoliko desetaka kilometara od zapadnog ruba španjolskog glavnog grada, piše BBC. Stanovnicima tih područja ranije je naređena evakuacija, kojom je obuhvaćeno oko 25.000 ljudi, dok je još 20.000 stanovnika dobilo naredbu da ostanu u kućama.
Novillo tvrdi da "nije moguće aktivno gasiti požar na tom području pa se poduzimaju obrambene mjere", što znači branjenje ljudi i imovine te sprječavanje širenja buktinje.
Savršena oluja
Predsjednica Madridske autonomne zajednice Isabel Díaz Ayuso požar je opisala kao "najgori u povijesti regije", dodajući da je on posljedica "savršene oluje", odnosno kombinacije visokih temperatura, jakog vjetra i spajanja nekoliko požarnih fronti. Španjolski premijer Pedro Sánchez dodao je da stanovnici "proživljavaju dramatičnu situaciju" dok šumski požari pustoše tisuće hektara.
Regionalne vlasti upozoravaju na pogoršanje kvalitete zraka zbog dima, zbog čega je ugroženim skupinama naloženo da ostanu kod kuće te zatvore vrata i prozore te isključe ventilaciju. Izlasci na otvoreno dozvoljeni su samo u neophodnim situacijama.
Španjolski ministar unutarnjih poslova Fernando Grande-Marlaska rekao je da vlasti čine "sve što mogu" kako bi spriječile spajanje požara u pokrajini Ávila s onima u okolici Madrida, dodavši da je zaštita života najvažniji cilj. No, situacija je po njegovim riječima složena, unatoč tome što još uvijek nisu poduzete sve mjere evakuacije i obuzdavanja požara.
Inače, u Francuskoj i Španjolskoj je zbog šumskih požara evakuirano oko 135.000 ljudi, dok se još deseci tisuća nalaze u svojevrsnoj blokadi zbog napredovanja vatrenih fronti.