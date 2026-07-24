Spojila se dva požara kod Madrida: Vatrogasci ih više ne mogu zaustaviti

Požari koji bjesne zapadno od Madrida spojili su se te ih vatrogasci više ne mogu staviti pod kontrolu. Čelnik regionalnih službi za upravljanje izvanrednim situacijama Carlos Novillo rekao je da je požar "izvan kapaciteta vatrogasaca da ga ugase".

Vatrena stihija širi se prema općinama Robledo de Chavela i Fresnedillas de la Oliva, udaljenih nekoliko desetaka kilometara od zapadnog ruba španjolskog glavnog grada, piše BBC. Stanovnicima tih područja ranije je naređena evakuacija, kojom je obuhvaćeno oko 25.000 ljudi, dok je još 20.000 stanovnika dobilo naredbu da ostanu u kućama.

Novillo tvrdi da "nije moguće aktivno gasiti požar na tom području pa se poduzimaju obrambene mjere", što znači branjenje ljudi i imovine te sprječavanje širenja buktinje.