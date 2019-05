Splitski Upravni sud odbio tužbeni zahtjev za Lećevicu

Upravni sud u Splitu odbio je tužbeni zahtjev Općine Unešića i udruga "Sunce" i "Keks" kojim su tražili da se poništi rješenje Ministarstva zaštite okoliša i energetike iz lipnja 2017., po kojem za izmijenjeni zahvat izgradnje Centra za gospodarenje otpadom u Lećevici nije potrebno provesti Studiju utjecaja na okoliš

"Tijekom postupka smo upozorili na šest velikih proceduralnih pogrešaka, a ono što mi je govorilo da bismo možda mogli dobiti presudu jest to što nisu pozvali ključnog svjedoka koji je išao nama u prilog s obzirom na to da je prije svjedočio o nepravilnom izvođenju trasiranja. Mi smo ga pozvali kao ključnog svjedoka, ali ga sutkinja nije zvala smatrajući to nepotrebnim. Žalit ćemo se na ovu odluku iako nije za očekivati da se to uspješno riješiti", izjavio je Jurlin.

Pravnica Udruge "Sunce" Ivana Krstulović Baković najavila je kako će Visokom upravnom sudu podnijeti žalbu jer argumenti koje su isticali tijekom postupka po njima i dalje imaju snagu.

Izvršna direktorica te udruge Gabrijela Medunić Orlić je istaknula kako udruga na problematici gospodarenja otpadom radi više od 20 godina i da ima potporu EU, no nažalost, dodala je, na razini općina, gradova i županija smatraju da se još dovoljno ne razumije što znači kružno gospodarstvo i kako bi se trebalo postupati i gospodariti otpadom.

"Tako imamo situaciju da u gradovima i općinama imamo ispod pet posto recikliranja, odvojeno ne prikupljamo otpad i samim time Lećevica kao takva u takvom sustavu je izuzetno riskantan potez jer ćemo stvarati gorivo iz otpada tamo, pa onda dalje nećemo znati gdje ćemo zbrinjavati. S druge strane ćemo imati više otpada nego što je to predviđeno i očekivano, te što nam može ugrožavati okoliš na tom području", rekla je Medunić Orlić.

Općina Unešić i udruge "Keks" i "Sunce", zbog izmijenjenog zahvata izgradnje Centra za gospodarenjem otpadom u Lećevici, tražile su tijekom postupka izradu studije utjecaja na okoliš. Tužitelji su među ostalim smatrali da studija nije načinjena u skladu s propisima i da javnost nije bila na odgovarajući način obaviještena, a ekoaktivisti da plan Centra za gospodarenje otpada u Lećevici krši direktive Europske unije za postupanje s otpadom i zaštitom pitke vode. Zato su ustrajali na detaljnoj studiji utjecaja na okoliš te zagovarali uvođenje sustava razvrstavanja otpada, da se o svemu educiraju građani i stvori tržište na kojem će se plasirati odvojeno prikupljeni otpad nakon čega se može razmišljati o tom centru.

Centar za gospodarenjem otpadom u Lećevici strateški je projekt Splitsko-dalmatinske županije, a trebao bi biti gotov do sredine 2022. godine. Ugovor vrijedan više od 322 milijuna kuna potpisali su Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Regionalni centar čistog okoliša. Očekuje se da će se projekt financirati najvećim dijelom, 71 posto iz EU, 19 posto financirat će Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a Splitsko-dalmatinska županija trebala bi sudjelovati s deset posto.