Strahovita biološka invazija u Jadranu! Uočite li ovo, obavezno javite Institutu

'U jesen 2020. pronašli smo nekoliko primjeraka uz otok Vis, blizu Komiže. Kroz godinu dana brojnost je porasla na tisuće jedinki. Danas je proširena sjevernom stranom otoka sve do Visa na dubinama od jedan do 30 metara, a započela je širenje i na Biševu. Alga u samo dvije do tri godine prekrije 100 posto morsko dno, potpuno potiskujući zavičajne alge na stjenovitom dnu između 5 i 15 m dubine!', naveli su iz splitskog Instituta na Facebooku.

Napominju da postoji sličnost sa zavičajnom vrstom alge Padina pavonica. Međutim, razlikovanje je lako moguće po boji: zavičajna vrsta Padina pavonica je bijela, a Stypopodium schimperii je smeđkaste obojenosti te ponekad ima tirkizne nijanse. Ujedno je strana alga i puno veća, te može doseći dimenzije od preko 40 cm, a zavičajna Padina rijetko do 20 cm.