Split prvi u Hrvatskoj gradi 300 'priuštivih' stanova: 'Nadamo se da će to dovesti do ravnoteže na tržištu'

Kompleks na Kamenu, s velikom podzemnom garažom iznad koje će se nalaziti desetak i više trokatnica s 12 do 15 stanova, projektirat će tvrtka Laus plus d.o.o. za cijenu od 392 tisuće eura, a predviđeno je da se iduće godine u potpunosti dovrši dokumentacija te izdaju potrebne dozvole kako bi projekt potom preuzela država i raspisala natječaj za samu izgradnju.

Polovica od toga broja bit će, kako zakon predviđa, usmjerena na priuštivi najam, a polovica na priuštivi otkup. Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta procijenio je da bi cijena četvornog metra trebala iznositi nešto više od dvije tisuće eura.

Grad Split već je proveo preliminarnu neobaveznu anketu o zainteresiranosti građana za projekt priuštivog stanovanja te ju je ispunilo više od tri tisuće obitelji, a podaci su pokazali da je više od 80 posto njih u startu zainteresirano za otkup stanova. Sam natječaj za njihovu kupnju ili najam bit će objavljen u idućem razdoblju, a prijava na njega bit će omogućena i građanima koji su nekad imali prebivalište na području Splita te su se u međuvremenu iz njega odselili u okolne gradove i općine.

Gradonačelnik Šuta nabrojao je cijeli niz drugih lokacija na području grada na kojima se planira realizacija projekta priuštivog stanovanja: za nove stanove na Brodarici potrebno je usvajanje izmjena GUP-a, za koje je rekao da će ih potpisati 'tijekom ljeta', a tu je još i područje Korešnice, na kojemu država planira zbrinuti zaštićene najmoprimce, potom lokacija na Pujankama, na kojoj bi se – nakon nagodbe s privatnim suvlasnikom zemljišta – moglo naći novih stotinu stanova, te dvije lokacije na Kopilici i u Srinjinama, za koje se čeka izmjena propisa o urbanizmu kako bi mogle biti realizirane preko instituta 'urbanističkog projekta'. Postoji, rekao je, i zemljište u vlasništvu Vodovoda i kanalizacije na Ravnim njivama, kojemu bi trebalo promijeniti namjenu u urbanističkim planovima.

'Dakle trenutno radimo na tri najizglednija projekta, a paralelno pripremamo cijeli niz drugih. Cilj nam je da mladi ljudi što prije dobiju svoje ključeve i krov nad glavom', rekao je Šuta.

'Država je Zakonom po priuštivom stanovanju poprilično postrožila uvjete i više se ne bi trebale ponavljati situacije kao sa stanovima POS-a, koji su preprodavani po višim cijenama ili prenamijenjeni za turizam. Eliminirani su takvi rizici jer je propisan način raspolaganja takvim nekretninama, za koje država ima pravo prvokupa', objasnio je splitski gradonačelnik.

Podsjetio je da će iz fondova Europske unije biti moguće sufinancirati priuštivi najam, za koji je zasad ipak zainteresirana samo manjina građana, dok to neće biti moguće s priuštivim otkupom, oko kojega će se, rekao je, 'zajednički angažirati država i banke'.

Upitan hoće li masovnija izgradnja priuštivih stanova dovesti do smanjenja cijene kvadrata, koja je u Splitu najviša u državi, splitski gradonačelnik je odgovorio:

'Zasad je teško govoriti kako će to utjecati na tržište, ali s većom količinom stanova u ponudi moglo bi doći do ravnoteže.'

Na samoj lokaciji na Kamenu, kako je objasnio direktor projektantske tvrtke Petar Laus, radi se o zahtjevnoj parceli na kojoj je katnost ograničena na prizemlje i tri kata, stoga će biti projektirano više manjih nadzemnih volumena koji će biti povezani zajedničkom podzemnom garažom. Veličina samih stanova definirat će se ovisno o potrebama građana s rang-liste za kupnju ili najam.

Splitski gradonačelnik objavio je da će do dovršetka izgradnje biti rekonstruirana jedna postojeća cesta i izgrađena nova prometnica koja vodi do ove parcele veličine 15 tisuća kvadrata te da ona već sada ima osigurane uvjete za priključenje na vodoopskrbu i odvodnju, a uskoro i na električnu energiju.