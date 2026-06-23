požar je ugašen

Spektakularna intervencija iz zraka: Pilot kanadera vještim manevrom pomogao obuzdati požar

M.Či.

23.06.2026 u 18:32

Protupožarni zrakoplov Canadair CL-415
Protupožarni zrakoplov Canadair CL-415 Izvor: Pixsell / Autor: Sasa Miljevic/PIXSELL
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Koliko su piloti kanadera vješti i precizni najbolje pokazuje video koji je oduševio društvene mreže

Veliki požar koji je u nedjelju poslijepodne buknuo na području Čiova, kod Slatina, stavljen je pod kontrolu u večernjim satima, no prizori s požarišta i dalje privlače veliku pozornost javnosti. Društvenim mrežama proširile su se dramatične snimke gašenja, a posebno se istaknula jedna koja prikazuje iznimno zahtjevnu intervenciju kanadera.

Na snimci objavljenoj na Facebook stranici Vatrogasci - 193 vidi se kako pilot protupožarnog zrakoplova izvodi precizan nalet na vrlo maloj visini iznad požarom zahvaćenog područja. Riječ je o manevru koji zorno pokazuje koliko su ovakve zračne intervencije složene i rizične, osobito kada se vatra širi u blizini naselja i na teško pristupačnom terenu. Takvi letovi od pilota zahtijevaju vrhunsku koncentraciju, veliko iskustvo i iznimnu preciznost.

Podsjetimo, dojava o požaru otvorenog prostora na području Čiova kod Slatina zaprimljena je u nedjelju u 16.10 sati u Županijskom vatrogasnom operativnom centru Splitsko-dalmatinske županije. Vatra je zahvatila travu, nisko raslinje i makiju, a opožareno je oko 20 hektara površine, izvijestila je Hrvatska vatrogasna zajednica.

Na požarište su odmah upućene brojne vatrogasne snage s područja Trogira, Splita i Kaštela. U akciji gašenja sudjelovao je 51 vatrogasac sa 16 vozila iz javnih vatrogasnih postrojbi Splita i Trogira te dobrovoljnih vatrogasnih društava Slatine, Split, Trogir, Marina, Okrug, Vranjica, Kaštela i Gomilica. A vatrogascima su u pomoć priskočila i dva protupožarna zrakoplova Canadair CL-415.

Požar je lokaliziran u 20.50 sati, a tijekom noći nastavljena je sanacija opožarenog područja.

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