Spektakularna intervencija iz zraka: Pilot kanadera vještim manevrom pomogao obuzdati požar

Koliko su piloti kanadera vješti i precizni najbolje pokazuje video koji je oduševio društvene mreže
Veliki požar koji je u nedjelju poslijepodne buknuo na području Čiova, kod Slatina, stavljen je pod kontrolu u večernjim satima, no prizori s požarišta i dalje privlače veliku pozornost javnosti. Društvenim mrežama proširile su se dramatične snimke gašenja, a posebno se istaknula jedna koja prikazuje iznimno zahtjevnu intervenciju kanadera.
Na snimci objavljenoj na Facebook stranici Vatrogasci - 193 vidi se kako pilot protupožarnog zrakoplova izvodi precizan nalet na vrlo maloj visini iznad požarom zahvaćenog područja. Riječ je o manevru koji zorno pokazuje koliko su ovakve zračne intervencije složene i rizične, osobito kada se vatra širi u blizini naselja i na teško pristupačnom terenu. Takvi letovi od pilota zahtijevaju vrhunsku koncentraciju, veliko iskustvo i iznimnu preciznost.
Podsjetimo, dojava o požaru otvorenog prostora na području Čiova kod Slatina zaprimljena je u nedjelju u 16.10 sati u Županijskom vatrogasnom operativnom centru Splitsko-dalmatinske županije. Vatra je zahvatila travu, nisko raslinje i makiju, a opožareno je oko 20 hektara površine, izvijestila je Hrvatska vatrogasna zajednica.
Na požarište su odmah upućene brojne vatrogasne snage s područja Trogira, Splita i Kaštela. U akciji gašenja sudjelovao je 51 vatrogasac sa 16 vozila iz javnih vatrogasnih postrojbi Splita i Trogira te dobrovoljnih vatrogasnih društava Slatine, Split, Trogir, Marina, Okrug, Vranjica, Kaštela i Gomilica. A vatrogascima su u pomoć priskočila i dva protupožarna zrakoplova Canadair CL-415.
Požar je lokaliziran u 20.50 sati, a tijekom noći nastavljena je sanacija opožarenog područja.