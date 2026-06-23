Spektakularna intervencija iz zraka: Pilot kanadera vještim manevrom pomogao obuzdati požar

Veliki požar koji je u nedjelju poslijepodne buknuo na području Čiova, kod Slatina, stavljen je pod kontrolu u večernjim satima, no prizori s požarišta i dalje privlače veliku pozornost javnosti. Društvenim mrežama proširile su se dramatične snimke gašenja, a posebno se istaknula jedna koja prikazuje iznimno zahtjevnu intervenciju kanadera.

Na snimci objavljenoj na Facebook stranici Vatrogasci - 193 vidi se kako pilot protupožarnog zrakoplova izvodi precizan nalet na vrlo maloj visini iznad požarom zahvaćenog područja. Riječ je o manevru koji zorno pokazuje koliko su ovakve zračne intervencije složene i rizične, osobito kada se vatra širi u blizini naselja i na teško pristupačnom terenu. Takvi letovi od pilota zahtijevaju vrhunsku koncentraciju, veliko iskustvo i iznimnu preciznost.