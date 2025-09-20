Španjolski vatrogasci i vojska bore se s požarima koji haraju zbog visoke temperature

U pokrajini Lugo 82 vatrogasne brigade i 25 vatrogasaca bore se s požarom koji je izbio u četvrtak i dosad uništio oko 1400 hektara zemlje, priopćila je regionalna vlada.

U susjednoj pokrajini Ourense, 34 brigade i 17 vatrogasaca također se bori s požarom koji je izbio u četvrtak i poharao površinu od 240 hektara. Nekoliko desetaka ljudi evakuirano je u petak navečer, no većina se od tada vratila kući.