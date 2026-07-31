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Španjolska šalje gardu u Afriku: Granica im je u potpunom rasulu

M.Da.

31.07.2026 u 06:34

Migranti u Ceuti
Migranti u Ceuti Izvor: EPA / Autor: REDUAN
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Navala migranata na španjolske enklave u Africi, Ceutu i Melillu nagnala je vlasti u Madridu da pošalju Civilnu gardu

Španjolska šalje trupe kako bi pojačala sigurnost u svojoj sjevernoafričkoj enklavi Ceuti nakon što su tisuće migranata u četvrtak ušle iz Maroka, pri čemu se najmanje 15 ljudi utopilo.

U Fnidequ, marokanskom gradu blizu granice s Ceutom, vlasti su upotrijebile vodene topove u pokušaju da ih odvrate od prelaska. No, službene vlasti nisu potvrdile takav razvoj situacije.

Nije poznato koliko je točno ljudi prešlo granicu. Španjolski mediji procjenjuju da je u četvrtak u Ceutu ušlo između 2000 i 3000 ljudi, ali Civilna garda nije potvrdila tu brojku. No, zbog sve većeg priljeva, lokalni dužnosnici zatražili su pomoć Madrida. U četvrtak je bilo kaotičnih scena jer su granične kontrole očito otkazane.

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Odluka suda

Motiv za ovakvu navalu na španjolske enklave u Africi je odluka Vrhovnog suda Španjolska da migranti koji su zaustavljeni na moru pokušavajući doći do Ceute ili Melille ne mogu biti odmah vraćeni u Maroko. Španjolsko ministarstvo unutarnjih poslova optužilo je trgovce ljudima da to iskorištavaju kako bi "potaknule protok nedokumentiranih migranata".

"Oružane snage će pojačati Civilnu gardu u vršenju njezinih ovlasti i svih drugih koje mogu biti potrebne za održavanje sigurnosti u gradu Ceuti", priopćilo je španjolsko ministarstvo.

Ceuta, na sjevernoj obali Maroka, odvojena je od kopnene Španjolske Gibraltarskim tjesnacem i dugo je bila središnja točka za migrante koji pokušavaju doći do Europe. Broj migranata koji su pokušavali doći tamo rastao je nekoliko dana. Zatim su se u četvrtak tisuće ljudi spustile niz betonske nasipe u more kako bi plivale oko mola koji označava granicu. U jednom trenutku, španjolski dužnosnik rekao je da je granica u potpunom rasulu.

Migranti ulaze u Ceutu
Migranti ulaze u Ceutu Izvor: EPA / Autor: REDUAN DRIS

Ukidanje Schengenskog sporazuma?

Španjolski premijer Pedro Sanchez trebao bi doći na teritorij u petak i obećao je da će odmah vratiti stvari u normalu. Centri za prihvat migranata su preopterećeni, a lokalne vlasti optužile su Madrid da presporo reagira.

No, talijanska vlada izjavila je da razmatra "izvanredne mjere", uključujući ukidanje Schengenskog sporazuma o otvorenoj granici sa Španjolskom.

Španjolski ministar vanjskih poslova Jose Luis Albares optužio je svog talijanskog kolegu Antonija Tajanija da imigraciju koristi kao oružje u političke svrhe. Rekao je da su takve primjedbe "neprimjerene" za "partnersku i prijateljsku zemlju od koje očekujemo europsku solidarnost, a ne stranačku demagogiju".

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