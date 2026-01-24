Sovjetsko nasljeđe za Ukrajinu je bolna točka: 'To je nova taktika koju koriste Rusi'

Ukrajina proživljava svoju najtežu zimu u novijoj povijesti. S temperaturama u siječnju koje su pale ispod -15°C, Rusija napada energetsku infrastrukturu, ostavljajući Ukrajince bez grijanja

Glavni grad Kijev glavna je meta takvih napada. Nakon najnovijeg ruskog bombardiranja u noći s 23. na 24. siječnja, gotovo 6000 stambenih zgrada ostalo je bez grijanja, prema riječima gradonačelnika Vitalija Klička. Ovo je treći takav ruski napad usmjeren na kijevsku infrastrukturu grijanja u nešto više od dva tjedna, nakon što su napadi 9. i 20. siječnja također ostavili stotine tisuća ljudi smrznutih u svojim stanovima.

'Život u Kijevu ovih je dana pomalo kockanje', rekla je za BBC jedna stanovnica ukrajinske prijestolnice. 'Ako imate grijanje i plin, nema struje i vode. Ako imate struju i vodu, nema grijanja. Dolazak kući je kao igranje igre pogađanja svaki dan - hoću li se moći tuširati ili popiti vrući čaj ili ni jedno ni drugo? I naravno, rakete i dronovi dolaze uz sve to'. Kaže da mora ići u krevet noseći kapu i nekoliko slojeva odjeće. Ono što stvari čini puno gorima za Ukrajinu, a olakšavaju Rusiji jest široka rasprostranjenost stambenih zgrada koje se oslanjaju na zajedničko centralno grijanje - gdje se voda zagrijava negdje drugdje, a zatim pumpa u radijatore. Toplane u Ukrajini su ogromne i tisuće ljudi je pogođeno kada ih ciljaju ruske snage. Takvi napadi također prekidaju opskrbu električnom energijom, ali iako generator može pomoći u ovoj situaciji, grijanje je manje jednostavno - pogotovo kada nema ni struje za napajanje grijača.

