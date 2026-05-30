Alarm u Europi: Trump navodno ubrzava povlačenje vojske iz ključnih baza

Tema bi trebala biti predstavljena tijekom NATO-ove konferencije o raspoređivanju snaga koja će se održati sljedećeg mjeseca.

Prema pisanju lista, Washington priprema značajno brže povlačenje američkih trupa nego što je ranije najavljeno , no zasad nije poznato koliko će vojnika biti obuhvaćeno niti koje bi europske baze mogle biti pogođene.

Podsjetimo, Pentagon je još u svibnju objavio plan o povlačenju oko 5000 američkih vojnika iz Njemačke, što su brojni analitičari povezali s rastućim nesuglasicama između administracije Donald Trump i europskih saveznika oko rata s Iranom i sigurnosne politike unutar NATO-a. Njemačka je godinama ključna točka američke vojne prisutnosti u Europi. Na njezinu teritoriju trenutno se nalazi oko 35 tisuća američkih vojnika, više nego u bilo kojoj drugoj europskoj državi.

Ranije je Pentagon navodio da bi povlačenje dijela trupa trebalo trajati između šest i dvanaest mjeseci, no novi izvještaj sugerira da bi cijeli proces mogao biti dodatno ubrzan.

Moguće smanjenje američke vojne prisutnosti u Europi izaziva zabrinutost među europskim saveznicima, posebno u trenutku pojačanih sigurnosnih napetosti zbog rata u Ukrajini, nestabilnosti na Bliskom istoku i sve agresivnijeg geopolitičkog nadmetanja velikih sila.

Analitičari upozoravaju da bi ovakav potez mogao otvoriti ozbiljna pitanja o budućoj ulozi SAD-a u europskoj sigurnosti i odnosima unutar NATO saveza.