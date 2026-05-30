Alarm u Europi: Trump navodno ubrzava povlačenje vojske iz ključnih baza

Sjedinjene Američke Države planiraju ubrzati povlačenje dijela svojih vojnih snaga iz Europe, a službeni prijedlog trebao bi biti predstavljen NATO saveznicima već idućeg mjeseca, objavio je njemački list Welt am Sonntag pozivajući se na neimenovani izvor iz Pentagona.
Prema pisanju lista, Washington priprema značajno brže povlačenje američkih trupa nego što je ranije najavljeno, no zasad nije poznato koliko će vojnika biti obuhvaćeno niti koje bi europske baze mogle biti pogođene.
Tema bi trebala biti predstavljena tijekom NATO-ove konferencije o raspoređivanju snaga koja će se održati sljedećeg mjeseca.
Američko ministarstvo obrane zasad nije službeno komentiralo navode njemačkog medija.
Podsjetimo, Pentagon je još u svibnju objavio plan o povlačenju oko 5000 američkih vojnika iz Njemačke, što su brojni analitičari povezali s rastućim nesuglasicama između administracije Donald Trump i europskih saveznika oko rata s Iranom i sigurnosne politike unutar NATO-a. Njemačka je godinama ključna točka američke vojne prisutnosti u Europi. Na njezinu teritoriju trenutno se nalazi oko 35 tisuća američkih vojnika, više nego u bilo kojoj drugoj europskoj državi.
Ranije je Pentagon navodio da bi povlačenje dijela trupa trebalo trajati između šest i dvanaest mjeseci, no novi izvještaj sugerira da bi cijeli proces mogao biti dodatno ubrzan.
Moguće smanjenje američke vojne prisutnosti u Europi izaziva zabrinutost među europskim saveznicima, posebno u trenutku pojačanih sigurnosnih napetosti zbog rata u Ukrajini, nestabilnosti na Bliskom istoku i sve agresivnijeg geopolitičkog nadmetanja velikih sila.
Analitičari upozoravaju da bi ovakav potez mogao otvoriti ozbiljna pitanja o budućoj ulozi SAD-a u europskoj sigurnosti i odnosima unutar NATO saveza.