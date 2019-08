Šok u Rijeci: Za napad na srpskog povratnika osumnjičen jedan od najpoznatijih hrvatskih spasioca

Matko Škalamera (42) iz Viškova prijavljen je za kaznena djela prijetnje i nanošenja tjelesne ozljede, počinjena na osnovi nacionalne pripadnosti, na štetu 70-godišnjeg Dobrivoja Arsića, hrvatskog državljanina srpske nacionalne pripadnosti, piše Novi list, dodajući da je Škalamera pročelnik Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Rijeka

Prema neslužbenim informacijama Novog lista, Škalamera je kategorički negirao da je prijetio Dobrivoju Arsiću na nacionalnoj osnovi i da je ikada isticao rasnu netrpeljivost prema bilo kojoj osobi.

'Riječ je o Matku Škalameri, dugogodišnjem iskusnom članu spasilačke ekipe riječke Gorske službe spašavanja, vrhunskom alpinistu, osobi koja je do sada iz životne ugroženosti spasila mnoge ljude, osobe koje su se zatekle u nevolji. Tim više je šok veći, s obzirom na to da je Škalamera posljednja osoba koja bi i do sada u nizu spasilačkih akcija iskazivala na bilo koji način rasnu netrpeljivost ili vrijeđala na nacionalnoj osnovi', piše Novi list.