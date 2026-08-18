Šok na Bliskom istoku: Tone nuklearnog materijala pronađene na tajnoj lokaciji u Siriji

Nekoliko tona nuklearnog materijala pronađeno je na dosad neprijavljenoj lokaciji u Siriji, potvrdio je čelnik Međunarodne agencije za atomsku energiju Rafael Grossi. Materijal potječe iz vremena režima Bašara al-Asada, a sirijske vlasti tvrde da nije opasan i da ga namjeravaju zadržati za moguće civilne i miroljubive svrhe
Rafael Grossi objavio je otkriće tijekom posjeta Damasku, gdje je održao zajedničku konferenciju za novinare sa sirijskim ministrom vanjskih poslova Asaadom al-Shaibanijem, navodi The Telegraph.
"Govorimo o nekoliko tona nuklearnog materijala koji bi se mogao zloupotrijebiti", rekao je Grossi.
Sirijske vlasti same su IAEA-u obavijestile o lokaciji, koja je ostala kao dio nasljeđa svrgnutog Assadova režima.
Sirija dobrovoljno otkrila lokaciju
Al-Shaibani je rekao da je Sirija 17. srpnja poslala službeno pismo IAEA-i i prijavila postojanje materijala na dotad neprijavljenoj lokaciji. Grossi je odluku novih sirijskih vlasti nazvao "hrabrom".
Tim IAEA-e u utorak je završio pregled lokacije i prikupio uzorke koji će biti analizirani. Grossi je poručio da će sav pronađeni materijal biti evidentiran i uključen u međunarodni sustav nadzora.
Sirija želi zadržati materijal
Iako su ranije postojale informacije da se priprema uklanjanje nuklearnog materijala iz Sirije, al-Shaibani je rekao da će on ostati pod sirijskom kontrolom, uz nadzor IAEA-e. Prema njegovim riječima, materijal nije opasan, a Sirija ima pravo koristiti ga u civilne i miroljubive svrhe.
Sirijski i stručnjaci IAEA-e trebali bi zajedno osigurati njegovo sigurno skladištenje. "Počinjemo okretati novu stranicu, a okretanje nove stranice ne znači zaboraviti prošlost", rekao je Grossi.
Misterij nuklearnog postrojenja koje je bombardirao Izrael
Grossi je tijekom posjeta obišao i lokaciju u Deir ez-Zoru na istoku Sirije, za koju IAEA već godinama sumnja da je bila povezana s nuklearnim reaktorom. Objekt je zatvoren već 18 godina.
Izrael je 2018. priznao da je 11 godina ranije izveo tajni zračni napad na tu lokaciju. IAEA je prošle godine objavila da je tijekom inspekcije 2024. ondje pronašla čestice uranija.
Prema Axiosu, Izrael je posljednjih mjeseci pomno pratio i lokaciju poznatu kao Site 99, za koju izraelski dužnosnici tvrde da je služila za skladištenje nuklearnog materijala povezanog s projektom Deir ez-Zor, poznatim i kao al-Kibar. Izrael je, prema tim navodima, prijetio bombardiranjem lokacije.
Sirija, međutim, nije poznata kao država koja raspolaže operativnim zalihama nuklearnog materijala namijenjenog programu nuklearnog oružja.