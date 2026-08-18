Šok na Bliskom istoku: Tone nuklearnog materijala pronađene na tajnoj lokaciji u Siriji

Sirijske vlasti same su IAEA-u obavijestile o lokaciji, koja je ostala kao dio nasljeđa svrgnutog Assadova režima.

"Govorimo o nekoliko tona nuklearnog materijala koji bi se mogao zloupotrijebiti ", rekao je Grossi.

Rafael Grossi objavio je otkriće tijekom posjeta Damasku, gdje je održao zajedničku konferenciju za novinare sa sirijskim ministrom vanjskih poslova Asaadom al-Shaibanijem, navodi The Telegraph.

Sirija dobrovoljno otkrila lokaciju

Al-Shaibani je rekao da je Sirija 17. srpnja poslala službeno pismo IAEA-i i prijavila postojanje materijala na dotad neprijavljenoj lokaciji. Grossi je odluku novih sirijskih vlasti nazvao "hrabrom".

Tim IAEA-e u utorak je završio pregled lokacije i prikupio uzorke koji će biti analizirani. Grossi je poručio da će sav pronađeni materijal biti evidentiran i uključen u međunarodni sustav nadzora.

Sirija želi zadržati materijal

Iako su ranije postojale informacije da se priprema uklanjanje nuklearnog materijala iz Sirije, al-Shaibani je rekao da će on ostati pod sirijskom kontrolom, uz nadzor IAEA-e. Prema njegovim riječima, materijal nije opasan, a Sirija ima pravo koristiti ga u civilne i miroljubive svrhe.

Sirijski i stručnjaci IAEA-e trebali bi zajedno osigurati njegovo sigurno skladištenje. "Počinjemo okretati novu stranicu, a okretanje nove stranice ne znači zaboraviti prošlost", rekao je Grossi.

Misterij nuklearnog postrojenja koje je bombardirao Izrael

Grossi je tijekom posjeta obišao i lokaciju u Deir ez-Zoru na istoku Sirije, za koju IAEA već godinama sumnja da je bila povezana s nuklearnim reaktorom. Objekt je zatvoren već 18 godina.

Izrael je 2018. priznao da je 11 godina ranije izveo tajni zračni napad na tu lokaciju. IAEA je prošle godine objavila da je tijekom inspekcije 2024. ondje pronašla čestice uranija.

Prema Axiosu, Izrael je posljednjih mjeseci pomno pratio i lokaciju poznatu kao Site 99, za koju izraelski dužnosnici tvrde da je služila za skladištenje nuklearnog materijala povezanog s projektom Deir ez-Zor, poznatim i kao al-Kibar. Izrael je, prema tim navodima, prijetio bombardiranjem lokacije.

Sirija, međutim, nije poznata kao država koja raspolaže operativnim zalihama nuklearnog materijala namijenjenog programu nuklearnog oružja.