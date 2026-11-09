Snijeg stiže u Hrvatsku, ali ne svugdje: Otkriveno gdje će padati

U utorak će u Hrvatskoj prevladavati oblačno vrijeme s povremenom kišom, češćom na Jadranu i u predjelima uz njega. Na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru kiša će lokalno biti obilna, a nastavak tjedna donosi jačanje juga, pljuskove s grmljavinom te osjetno zahlađenje u petak, kada je u gorju moguć i snijeg
Prema prognozi Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ), u utorak će biti pretežno oblačno, povremeno s kišom, osobito na Jadranu i u predjelima uz njega. Na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru očekuje se lokalno obilna kiša.
Puhat će umjeren jugozapadni vjetar, u Gorskoj Hrvatskoj i jak, a na istoku zemlje ujutro jugoistočni. Na Jadranu će puhati umjereno do jako jugo i južni vjetar.
Najniža jutarnja temperatura zraka bit će od 3 do 8 stupnjeva, a na Jadranu od 10 do 14. Najviša dnevna temperatura uglavnom će se kretati između 12 i 17 stupnjeva Celzijevih.
Jako i olujno jugo, lokalno obilna kiša
Od srijede do petka očekuje se promjenjivo, često i pretežno oblačno vrijeme s povremenom kišom. Na Jadranu su mogući i pljuskovi s grmljavinom, a kiša će biti češća i lokalno obilna osobito u Gorskom kotaru i na sjevernom Jadranu.
Puhat će umjeren jugozapadni i južni vjetar, u gorju i jak. U prvom dijelu srijede vjetar će prolazno okrenuti na sjeveroistočni.
Na Jadranu će jugo i južni vjetar u srijedu navečer jačati, a u četvrtak će biti jaki i olujni.
U petak naglo zahlađenje, u gorju moguć snijeg
U petak se očekuje promjena smjera vjetra i osjetan pad temperature. U unutrašnjosti će zapuhati umjeren sjeveroistočni vjetar, na udare moguće jak, osobito u gorju.
Na sjevernom Jadranu vjetar će najprije okrenuti na jugozapadni i prolazno oslabjeti, no već u drugom dijelu dana naglo će zapuhati jaka bura, podno Velebita moguće i olujna. Na jugu će se zadržati jugo i južni vjetar.
Uz zahlađenje, kiša u Gorskoj Hrvatskoj može prelaziti u susnježicu i snijeg.
Temperatura će do petka biti bez veće promjene, a zatim će od sredine dana osjetno zahladiti u kopnenim predjelima, potom i na sjevernom Jadranu.
Crometeo otkrio gdje se očekuje snijeg
Prema prognozi Crometea, snijeg se očekuje uglavnom na prijelazu s petka na subotu, i to isključivo u Lici, Gorskom kotaru i dijelovima najvišeg gorja.
Snijegu će prethoditi kiša, a prognozirana područja i očekivane količine snijega prikazane su na kartama MeteoAdriatica koje je objavio Crometeo.