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Snijeg stiže u Hrvatsku, ali ne svugdje: Otkriveno gdje će padati

Bi. S.

09.11.2026 u 22:50

U petak stiže naglo zahlađenje, u gorju moguć snijeg
U petak stiže naglo zahlađenje, u gorju moguć snijeg Izvor: Pixsell / Autor: Goran Stanzl/PIXSELL
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U utorak će u Hrvatskoj prevladavati oblačno vrijeme s povremenom kišom, češćom na Jadranu i u predjelima uz njega. Na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru kiša će lokalno biti obilna, a nastavak tjedna donosi jačanje juga, pljuskove s grmljavinom te osjetno zahlađenje u petak, kada je u gorju moguć i snijeg

Prema prognozi Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ), u utorak će biti pretežno oblačno, povremeno s kišom, osobito na Jadranu i u predjelima uz njega. Na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru očekuje se lokalno obilna kiša.

Puhat će umjeren jugozapadni vjetar, u Gorskoj Hrvatskoj i jak, a na istoku zemlje ujutro jugoistočni. Na Jadranu će puhati umjereno do jako jugo i južni vjetar.

Najniža jutarnja temperatura zraka bit će od 3 do 8 stupnjeva, a na Jadranu od 10 do 14. Najviša dnevna temperatura uglavnom će se kretati između 12 i 17 stupnjeva Celzijevih.

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Jako i olujno jugo, lokalno obilna kiša

Od srijede do petka očekuje se promjenjivo, često i pretežno oblačno vrijeme s povremenom kišom. Na Jadranu su mogući i pljuskovi s grmljavinom, a kiša će biti češća i lokalno obilna osobito u Gorskom kotaru i na sjevernom Jadranu.

Puhat će umjeren jugozapadni i južni vjetar, u gorju i jak. U prvom dijelu srijede vjetar će prolazno okrenuti na sjeveroistočni.

Na Jadranu će jugo i južni vjetar u srijedu navečer jačati, a u četvrtak će biti jaki i olujni.

U petak naglo zahlađenje, u gorju moguć snijeg

U petak se očekuje promjena smjera vjetra i osjetan pad temperature. U unutrašnjosti će zapuhati umjeren sjeveroistočni vjetar, na udare moguće jak, osobito u gorju.

Na sjevernom Jadranu vjetar će najprije okrenuti na jugozapadni i prolazno oslabjeti, no već u drugom dijelu dana naglo će zapuhati jaka bura, podno Velebita moguće i olujna. Na jugu će se zadržati jugo i južni vjetar.

Uz zahlađenje, kiša u Gorskoj Hrvatskoj može prelaziti u susnježicu i snijeg.

Temperatura će do petka biti bez veće promjene, a zatim će od sredine dana osjetno zahladiti u kopnenim predjelima, potom i na sjevernom Jadranu.

Crometeo otkrio gdje se očekuje snijeg

Prema prognozi Crometea, snijeg se očekuje uglavnom na prijelazu s petka na subotu, i to isključivo u Lici, Gorskom kotaru i dijelovima najvišeg gorja.

Snijegu će prethoditi kiša, a prognozirana područja i očekivane količine snijega prikazane su na kartama MeteoAdriatica koje je objavio Crometeo.

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