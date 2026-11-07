FOTO Katastrofa u Gazi: Poplavljeno 70.000 šatora, obitelji s djecom spavaju na goloj zemlji

Obilne kiše poplavile su desetke tisuća šatora u kojima su smješteni raseljeni Palestinci nagurani u kampove u Pojasu Gaze, a lokalne vlasti su izvijestile da je voda doslovno odnijela njihova skloništa, natopivši madrace i deke

Vladin Ured za medije u Gazi, kojom upravlja Hamas objavio je da je u posljednjih 12 sati poplavljeno najmanje 70.000 šatora, što je pogodilo desetke tisuća raseljenih osoba i prouzročilo brojne ozljede. Smrtni slučajevi nisu evidentirani. Služba civilne zaštite u tome području dobila je 1500 poziva za pomoć od raseljenih stanovnika. U objavi službe se kaže da su se pritom urušile tri napuštene kuće, no da nitko nije ozlijeđen. U jednome šatorskom naselju u gradu Gazi dio raseljenih stanovnika nastoji popraviti svoje šatore, a ostali uz pomoć pijeska pokušavaju ih ojačati da bi spriječili prodor vode. Iz poplavljenih šatora hitno su izvedena djeca. Jedna od stanovnica takvoga šatorskog smještaja, Olfat Magdoub uzalud se trudila da pomete vodu i usmjeri je što dalje od svojega šatora. "Ovo je prvi kišni dan. Naravno, već smo poplavili. A što će biti ako sutra kiša bude opet padala? Tek je prvi dan, a već smo potpuno preplavljeni problemima", rekla je nesretna žena.

"Spavamo na goloj zemlji" "Kunem vam se Bogom da sam prije dva tjedna, kad je padala kiša četiri dana spavala na dekama prostrtim po podu jer je kiša uništila svu posteljinu. Sada je situacija ista. I madraci su mokri, pa spavamo na goloj zemlji", kazala je. Dužnosnici gradskih službi i civilne zaštite rekli su da se ne uspijevaju nositi s nevremenom zbog manjka goriva i oštećene opreme. Rekli su da je Izrael za vrijeme rata protiv Hamasa uništio na stotine vozila, među kojima su bili i buldožeri, kao i ostala mehanizacija, vrlo važna jer su je koristili za ispumpavanje vode. Ovaj je rat raselio većinu od više od dva milijuna stanovnika, koliko ih je bilo na tome području i velik dio Gaze pretvorio u ruševine. Većina stanovništva sada živi u šatorskim naseljima. Hamas okrivljuje Izrael jer ne dopušta da se u Gazu unesu šatori i građevinski materijal. COGAT, izraelska vojna agencija zadužena za koordinaciju pomoći, nije odmah reagirala na optužbe Hamasa. U priopćenju objavljenom u petak naveli su da su, u suradnji s međunarodnim organizacijama, pojačali napore na poboljšanju sanitarnih uvjeta u Pojasu Gaze uoči obilnih kiša koje su prognostičari najavljivali.

Poplava u Gazi Izvor: Profimedia / Autor: Omar AL-QATTAA / AFP / Profimedia







+14 Poplava u Gazi Izvor: Profimedia / Autor: Omar AL-QATTAA / AFP / Profimedia