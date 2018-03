Snijeg, kiša i grmljavina ne posustaju; minusi do kraja tjedna

Pretežno oblačno s oborinama te u većini krajeva vjetrovito, najviša dnevna temperatura u unutrašnjosti uglavnom od -2 do 3, uz obalu od 4 do 9 Celzijevih stupnjeva, a na krajnjem jugu malo toplije, prognoza je Državnog hidrometeorloškog zavoda za srijedu

Vjetar na kopnu umjeren do jak sjeveroistočni, na istoku povremeno umjeren sjeverni, na Jadranu jaka i olujna bura, a na krajnjem jugu još prijepodne jugo, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda za Hrvatsku za srijedu.

U četvrtak će biti djelomice sunčano, na sjevernom Jadranu i pretežno sunčano. Oblačnije će biti u južnoj Dalmaciji mjestimice s kišom i susnježicom, osobito prema kraju dana kad se i u Slavoniji i Lici očekuje malo snijega. Vjetar slab i umjeren, u gorju i jak sjeverostočni, na Jadranu jaka i olujna bura. Najniža jutarnja temperatura od -8 do -3, na Jadranu od 0 do 5, a najviša dnevna od 1 do 6, u gorju malo niža, na Jadran između 5 i 10 °C.