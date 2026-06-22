DETONACIJA SE ČULA U DOHI

Snažna eksplozija u katarskom LNG postrojenju: 54 ozlijeđenih, 18 se vodi kao nestalo

L. Š. / Hina

22.06.2026 u 06:12

Ras Laffan, Katar
Ras Laffan, Katar Izvor: Profimedia / Autor: AFP / AFP / Profimedia
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Pedeset četiri osobe su ozlijeđene, a još ih se 18 vodi kao nestalo nakon eksplozije u ključnom postrojenju za preradu ukapljenog prirodnog plina (LNG) u Katru u Ras Laffanu u nedjelju, priopćile su vlasti

Incident tijekom pokretanja operacija u industrijskom gradu Ras Laffan rezultirao je eksplozijom i požarom u lokalnom plinskom postrojenju Barzan u nedjelju navečer, priopćio je QatarEnergy. Timovi hitne pomoći raspoređeni su kako bi stavili požar pod kontrolu, što je i učinjeno.

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Ministarstvo unutarnjih poslova navelo je da je 54 ljudi ozlijeđeno, a 18 se vodi kao nestalo te se za njima traga. Eksploziju je pripisalo 'tehničkoj nesreći' te je priopćilo da nema curenja koje bi predstavljalo prijetnju javnoj sigurnosti.

Dodali su da Katarov međunarodni tim za potragu i spašavanje, u suradnji s civilnom zaštitom, provodi operacije potrage za nestalima. QatarEnergy nije naveo je li eksplozija prouzročila štetu na postrojenju koje opskrbljuje domaće tržište plinom.

Svjedok Reutersa ranije je izvijestio da se snažna eksplozija čula u glavnom gradu Dohi, južno od postrojenja Ras Laffan.

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