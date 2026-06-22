Poljski premijer o diplomatskoj buri između Varšave i Kijeva: 'Pokušavam umanjiti štetu'

Nawrocki je opozvao Orden Bijelog orla nakon što je Zelenski razljutio mnoge u Poljskoj preimenovanjem jedne ukrajinske vojne postrojbe po Ukrajinskoj ustaničkoj vojsci (UPA), nacionalističkoj skupini čiji su pripadnici tijekom Drugog svjetskog rata masakrirali Poljake.

Poljski predsjednik Karol Nawrocki u petak je ukinuo najviše državno odlikovanje koje je bilo dodijeljeno ukrajinskom predsjedniku Volodimiru Zelenskom, nakon čega su trojica bivših ukrajinskih predsjednika i drugi visoki dužnosnici vratili svoja poljska državna odličja .

Proeuropski Tusk ponovno je izabran za premijera 2023. godine, nakon što je predvodio koaliciju koja je porazila nacionalističku stranku Pravo i pravda (PiS), s kojom je Nawrocki politički povezan.

'Uplitanje u sukob između političara u Poljskoj i Ukrajini strateška je pogreška koja će naštetiti objema stranama - gospodarski, geopolitički i u pogledu ugleda. A u politici je, kao što znamo, pogreška gora od zločina', napisao je Tusk u objavi na platformi X. 'U razgovorima sa svojim europskim partnerima nastojim smanjiti štetu i ublažiti napetosti. To nije nimalo lak zadatak', dodao je.

Zelenski je u intervjuu objavljenom na platformi X rekao da Ukrajina i Poljska ne mogu biti 'ništa drugo nego partneri i prijatelji', dodajući da bi politički sukob mogao završiti 'vrlo opasnom eskalacijom'. 'Naši vojnici sami biraju herojsko ime za svoju postrojbu, a ja ih kao predsjednik i vrhovni zapovjednik moram podržati', rekao je. 'Bez Ukrajine nitko neće moći obraniti Poljsku. To je jednostavno nemoguće', zaključio je.