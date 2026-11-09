Uvjerljiva pobjeda HDZ-ove zastupnice u Srbiji: 'Ne treba nam koalicija'

Dodala je kako je prezadovoljna zbog ishoda izbora, motivacije ljudi da se angažiraju i duplo veće izlaznosti nego su očekivali, te istaknula da još traje prikupljanje podataka ali da njihova pobjeda ne može biti dovedena u pitanje.

'Apsolutni smo pobjednici izbora, s najmanje 16 mandata, što znači da nam ne treba koalicija kako bismo nastavili voditi HNV', rekla je u javnom obraćanju Jasna Vojnić, koja je i saborska zastupnica HDZ-a iz Srbije, okružena najbližim suradnicima i pristašama u subotičkom hrvatskom kulturnom centru 'Bunjevačkom kolu'.

Druga po broju glasova i mandata u Vijeću je lista 'Složno za HNV' hrvatskog društva 'Matija Gubec' u selu Tavankutu, koji će imati četiri vijećnika. Najmanje glasova dobila je izborna platforma 'Savez Hrvata Vojvodine – Sve po planu', koju je podupirao predsjednik s isteklim mandatom Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini (DSHV) Tomislav Žigmanov, a koja će imati tri vijećnika.

Prema preliminarnim podacima, koje je objavila Vizija, na izbore je izišlo oko 7.400 građana hrvatske pripadnosti, od čega je oko 4.500 glasovalo za tu izbornu listu. Hrvati u Srbiji po prvi su put o sastavu Vijeća, od 23 člana, odlučivali na neposrednim izborima, glasovanjem na biračkim mjestima, kao većina ostalih nacionalnih manjina u Srbiji.

Dosadašnji saziv imao je 29 članova, a pravo glasa, prema podacima mjerodavnih tijela, ima 22.599 pripadnika hrvatske manjine upisanih u poseban birački popis, dok je prema popisu stanovništva iz 2022. godine u Srbiji živjelo 39.107 Hrvata.

HNV je krovna predstavnička institucija hrvatske zajednice u Srbiji, a njegove se zakonske nadležnosti odnose na obrazovanje, kulturu, informiranje, te službenu uporabu hrvatskog jezika i pisma. Mandat novog saziva HNV-a trajat će četiri godine. Nacionalna vijeća birale su i sve druge nacionalne manjine u Srbiji.