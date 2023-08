Smiruje li se vrijeme idući tjedan? Evo što kaže prognoza

Vjetar na kopnu slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni, prolazno i jak. Na Jadranu umjereno do jako jugo i sjeverozapadnjak, poslijepodne ponajprije na sjeveru bura. Najniža temperatura zraka od 9 do 14, na moru između 15 i 20 °C. Najviša dnevna od 20 do 25, na Jadranu između 24 i 28 °C.