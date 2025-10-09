Službeno otvorena nova bolnica za dječju psihijatriju: 'Primjećujemo značajan porast ovih slučajeva'

Na otvaranju ove nove jedinice KBC-a Zagrebu, istaknuto je da se svako šesto dijete suočava s psihičkim poteškoćama

U KBC-u Zagreb u četvrtak je otvorena Klinika za dječju i adolescentnu psihijatriju, kao nova organizacijska jedinica u toj ustanovi i važan iskorak u područji medicine, s obzirom da se u Hrvatskoj svako šesto dijete suočava s psihičkim poteškoćama, rečeno je na otvaranju. "Nova klinika podiže stručnu i edukativnu razinu ustanove te predstavlja važan iskorak u razvoju dječje i adolescentne psihijatrije", kazala je ministrica zdravstva Irena Hrstić na otvaranju i dodala da je klinika ujedno i referentni centar Ministarstva zdravstva, odnosno institucija koja kreira i vodi politiku razvoja i pružanja zdravstvenih usluga. Klinika trenutačno ima devet stacionarnih kreveta, što je u skladu s procjenom struke, jer se puno veći naglasak stavlja se na dnevno bolničko liječenje u skladu s načelom deinstitucionalizacije, no ako struka procijeni potrebu za više kreveta Ministarstvo će to podržati, rekla je Hrstić.

Nedostaje kadra među dječjim psihijatrima Istaknula je i da trenutno u Hrvatskoj nedostaje oko 70 dječjih psihijatara te da je u novom petogodišnjem nacionalnom planu specijalističkog usavršavanja, koji je u e-savjetovanju, predviđeno raspisivanje 70 specijalizacija iz dječje i adolescentne psihijatrije te 180 iz opće psihijatrije. Napomenula je i kako je struka poručila da postoji interes kod liječnika za tim specijalizacijama. Hrstić je rekla da je mentalno zdravlje jedan od strateških prioriteta Ministarstva zdravstva te navela da trenutno djeluju 24 mobilna tima za psihijatriju, 33 dispanzera za psihološko zdravlje, 133 psihijatrijska tima za rad u zajednici i 70 timova za prevenciju ovisnosti. Predstojnik Klinike za dječju i adolescentnu psihijatriju Ivan Begovac naveo je da svako šesto dijete u Hrvatskoj ima neki mentalni poremećaj, a najčešće su to anksiozni i depresivni poremećaji, samoozljeđivanje i poremećaji hranjenja. "Primjećujemo značajan porast tih slučajeva", kazao je.