Slovenski politički vrh za pritisak na Hrvatsku da odustane od odbacivanja arbitraže

Slovenski politički vrh suglasan je u namjeri da ustraje na obostranoj provedbi arbitražnog rješenja o granici s Hrvatskom i tome ne vidi alternativu i nakon što je neovisni odvjetnik Suda EU-a dao mišljenje da taj sud nije nadležan u sporu koji je Slovenija pokrenula protiv Hrvatske zbog neprovedbe arbitražne odluke o granici, prema slovenskim medijima koji su prenijeli reakcije slovenskih dužnosnika

Ako sud EU-a u Luxembourgu ipak prihvati nadležnost za slovensku tužbu, suprotno mišljenju neovisnog odvjetnika koji je predložio da se proglasi nenadležnim, te ako se u nastavku tog postupka on završi u našu korist, doći će do pritiska na Hrvatsku da ipak provede arbitražnu odluku, kazao je slovenski ministar vanjskih poslova Miro Cerar. On je dodao da slovenska politika i javnost na tome moraju ustrajati i da tome nema alternative.

"Ne treba nam nikakav B plan, sasvim je jasno da Hrvatska mora provesti arbitražnu odluku. Inače se uvijek neka jaka država, danas Hrvatska, sutra možda Poljska ili Njemačka može odlučiti da neće poštovati pravo", kazao je Cerar. U suprotnom slučaju, "ako ne prevladaju europsko i međunarodno pravo, onda je to pobjeda političke moći nad argumentom prava i takve članice EU-a ne zaslužuju mjesto u europskoj integraciji", rekao je Cerar, navodi ljubljansko "Delo".