Slovenija se oglasila oko mišljenja nezavisnog odvjetnika, Cerar se nada podršci slovenske oporbe

Glavni slovenski prigovor na argumentaciju da je Sud EU-a nenadležan za tužbu Slovenije protiv Hrvatske, kako je to ocijenio nezavisni odvjetnik, koncentrira se na tvrdnju da je on pošao od "pogrešne" pretpostavke da se radi o još neriješenom graničnom sporu koji se tiče međunarodnog, a ne europskog prava, prenose slovenski mediji.

Nezavisni odvjetnik Priit Pikamäe je mimo onoga što Slovenija navodi u tužbi ustvrdio kako Slovenija od europskog suda očekuje da odredi granicu, kazale je ovlaštena slovenska agentica pred Sudom EU-a Maja Menard , dodavši da se tužba Slovenije ne odnosi na navodno otvoreni granični spor nego na to što Hrvatska neimplementacijom arbitražne presude o granici onemogućava Sloveniji da provodi zakone Europske unije s područja ribarstva i schengenskih pravila.

Slično je reagiralo i slovensko ministarstvo vanjskih poslova koje očekuje da će se Sud EU-a ipak proglasiti nadležnim za tužbu protiv Hrvatske kojoj Slovenija na teret stavlja navodnu povredu europskog acquisa jer ne pristaje na provedbu arbitražnog rješenja za granicu, nego predlaže bilateralne pregovore o granici.



Slovenski ministar vanjskih poslova Miro Cerar kazao je kako je objašnjenje neovisnog odvjetnika o nenadležnosti suda EU-a neuvjerljivo i slabo u argumentaciji, te da se nada kako će se sud u konačnici ipak proglasiti nadležnim.



Glasnogovornik slovenskog ministarstva vanjskih poslova Marko Vrevc kazao je za Slovensku tiskovnu agenciju STA da je mišljenje neovisnog odvjetnika u vezi sa slovenskom tužbom u suprotnosti s onim što je očekivala Slovenija, ali i dodao: "Granicu Slovenije i Hrvatske odredilo je pet vrhunskih stručnjaka za međunarodno pravo (tj. ad-hoc arbitara) i Slovenija je tu odluku implementirala u svoje zakonodavstvo. Naravno da granica još nije označena na svakom metru na terenu, ali to je zato jer je za to potrebna suradnja Hrvatske, kazao je Vrevc, dokazujući u ime slovenske vlade da je arbitražno rješenje već sa slovenske strane provedeno i da nije istina da je granica neodređena, pa samim time i pitanje međunarodnog, a ne europskog prava, kako to u procesu tvrdi Hrvatska.



Kako prenose slovenski mediji, domaći slovenski pravni stručnjaci navode kako bi vlada premijera Šareca u postupku dokazivanja svog prava pred Sudom EU-a morala biti ustrajna i nepopustljiva, te ne pristajati na logiku ponovnog otvaranja pitanja granice na bilateralnoj razini. Kako je u razgovoru sa Slovenskom tiskovnom agencijom STA navela jedna profesorica prava sa Sveučilišta u Mariboru, Slovenija na sudu i u međunarodnoj komunikaciji mora isticati kako bi implementacija arbitražne presude olakšala rješavanje ostalih graničnih prijepora na Balkanu.



Cerar je upozorio domaću opoziciju da drži jedinstven front u arbitražnom sporu s Hrvatskom, vodeći računa o nacionalnim interesima. Ako bi političke snage u Sloveniji djelovale suprotno, time bi štetile ne samo Sloveniji nego i ostvarenju vladavine prava u Europskoj uniji, kao njenom temeljnom principu, kazao je Cerar, a prenose slovenski mediji.