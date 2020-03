Slovenija poduzima sve rigoroznije mjere, zatvara željeznički i zračni promet, a spremna je i na potpuno zatvaranje granica

U Sloveniji su od ponedjeljka na snazi rigoroznije mjere za zaustavljanje širenja koronavirusa pa su, među ostalim, zatvorene sve odgojno-obrazovne ustanove, međunarodni i domaći cestovni i željeznički promet, a od sutra i zračni promet, a postoji i mogućnost donošenja novih mjera ako se epidemija ne zaustavi

Ako stvari budu eskalirale, jedna od mogućnosti je i potpuno zatvaranje granic a iako to ne želimo, kazao je u razgovoru za Slovenski radio Srečko Šestan, zapovjednik Civilne zaštite, uz ocjenu da će najnovije mjere dati rezultat ako se ljudi budu pridržavali pravila, posebno mjera za smanjivanje socijalnih kontakata.

Iako su mjere donesene za dva tjedna, realno je da će se nastaviti sve dok se epidemija ne stavi pod kontrolu, a za sankcioniranje mogućih prekršitelja zaduženi su tržišna inspekcija i policija, naveo je. Šestan je potvrdio da će se navečer u Ljubljani sastati Vijeće za nacionalnu sigurnost kako bi ponovo razmotrilo trenutačno stanje.

Civilna zaštita, po njegovim riječima, koordinira aktivnosti u suradnji s općinama na smještaju i zbrinjavanju vrtićke djece čiji roditelji moraju na posao jer rade u zdravstvenom sustavu, policiji. Također radi i na zbrinjavanju i opskrbi potrepštinama starijih ljudi koji su rizična skupina, a u aktivnosti se žele uključiti i mnogi dobrovoljci.

Po njegovim će riječima danas biti završeno postavljanje poljske bolnice ispred jedne vojarne u Ljubljani, kako bi se povećali postojeći kapaciteti u javnom zdravstvu ako dođe do većeg broja oboljelih od koronavirusa. Riječ je o montažnim šatorskim objektima s grijanjem, sanitarijama i samostalnim napajanjem električnom strujom koji će, ako bude potrebno, moći primiti po 15 pacijenata.

Šestan je potvrdio da su slučajevi koronavirusa do sada zabilježeni u 80-ak od ukupno 212 slovenskih općina. Prema jučerašnjim podacima, objavljenim u 14 sati, zaraženih je bilo 219, od do sada testiranih preko pet tisuća. Prema jučerašnjim podacima, do sada je od posljedica koronavirusa umrla jedna osoba, stariji muškarac iz doma umirovljenika u Metliki koji je imao i druge kronične bolesti.

I dalje se navodi da su tri osobe hospitalizirane u Ljubljani u "vrlo ozbiljnom" stanju, odnosno kritično. Najviše zaraženih osoba je u Ljubljani (46 ), zatim u Šmarju pri Jelšah (26), Metliki (25) i Mariboru (5), a najviše ih je zabilježeno u regijama sa središtem u Ljubljani, Novom Mestu i Celju. Nova procjena stanja i mogućih novih slučajeva zaraze može se očekivati u popodnevnim satima.