Slovenci objavili odakle dolaze hrvatski planinari koji su stradali u lavini

"Radi se o hrvatskim planinarima iz Splita i okolnih mjesta, uključujući Solin, Kaštel Sućurac i Žrnovnicu", rekao je Repinc.

Ranije su Hini dežurni u Vodnikovom domu rekli da su im se planinari koji su u subotu došli u dom predstavili kao Splićani te da su jutros bili upozoreni na dolazak hladne fronte i pogoršanje vremenskih uvjeta.

Tosc se nalazi u samom srcu Julijskih Alpa između Velikog Draškog vrha i Mišelj vrha. S vrha se pruža pogled prema Triglavu i na većinu okolnih vrhova oko Bohinja te na dolinu Krma.

Prema riječima Boštjana Repinca iz operativno-komunikacijskog centra policijske uprave Kranj, hrvatski planinari su subotu s Pokljuke došli na Vodnikov dom na 1817 metara nadmorske visine i potom da doma Planika (2408 m), te su se preko južne stijene Triglava popeli na najviši vrh slovenskih Julijskih Alpa visok 2864 metra.

"S vrha Triglava su se spustili natrag na Vodnikov dom, od kuda se troje od sedam planinara odlučilo danas preko grape popeti na Tosc", rekao je Repinc.