Slovacima zabranjeno kretanje bez negativnog testa na koronavirus

Slovačka fizioterapeutkinja Katarina Caklosova bila je spremna zatvoriti radnju na dva tjedna umjesto da posluša vladu i testira se na koronavirus, dok nije saznala da će joj nove mjere zabraniti omiljene šetnje prirodom.

Caklosova (50) pridružit će se gotovo tri milijuna Slovaka koji su se već testirali kako bi izbjegli strože mjere zatvaranja od srijede kojima se želi suzbiti širenje zaraze koronavirusom.

"Ovo je farsa i nepotrebna nevolja, ne dopuštaju nam da radimo i ograničavaju nam život", rekla je Caklosova za Reuters u zapadnom slovačkom gradu Trenčinu. "Kad ne bismo imali brutalno nisku kvalitetu našeg zdravstvenog sustava, ne bismo bili u situaciji u kakvoj smo danas", dodala je.

"Razmišljala sam ne otići (na testiranje) jer mislim da je to beskorisno, ali vladina mjera me prisilila na to."