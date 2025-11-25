Skuplje dopunsko: 'Držali smo cijenu dok nismo potrošili svu pričuvu zdravstvenog osiguranja'

Cijena police dopunskog zdravstvenog osiguranja HZZO-a raste 62 posto pa će mjesečna premija skočiti s 9,29 na 15 eura. Što građani zapravo dobivaju za taj novac? Hoće li povećanje premije pomoći bolnicama da smanje dugove ili samo produbljuje prazninu u zdravstvenom proračunu? Zašto dopunsko osiguranje koristi tek mali dio građana, milijun i 600.000 ljudi? Koliko nas uistinu stoji zdravstveni sustav? Neka su to od pitanja o kojima se govorilo u emisiji HTV-a Otvoreno

Gosti urednika i voditelja Mislava Togonala bili su: zamjenica ravnatelja HZZO-a Morana Krušarovski, član saborskog Odbora za zdravstvo Mišo Krstičević (SDP), državni tajnik u Ministarstvu zdravstva i predsjednik Upravnog vijeća HZZO-a Tomislav Dulibić te zamjenica predsjednika Hrvatske liječničke komore Vikica Krolo. Krušarovski o poskupljenju dopunskog: Nova cijena pokriva stvarne troškove Zamjenica ravnatelja HZZO-a Morana Krušarovski komentirala je poskupljenje dopunskog zdravstvenog osiguranja od gotovo 6 eura mjesečno, odnosno oko 9 milijuna eura više svakog mjeseca u kasu za zdravstvo. 'Prateći trendove u proteklih nekoliko godina, čak i više od nekoliko godina, vidljivo je povećanje troškova zdravstvene zaštite, troškove povećanje rashoda uopće. Nakon što smo iscrpili sve mehanizme postojeće zalihe, rezerve koje smo imali u našem segmentu dopunskog zdravstvenog osiguranja, dali smo ovaj prijedlog koji se trenutno nalazi na javnom savjetovanju. Ova cijena od 15 eura mjesečno trebala bi biti dovoljna da pokrije upravo ono što dopunsko zdravstveno osiguranje i jest. Dopunsko zdravstveno osiguranje je razlika do pune cijene iz obveznog zdravstvenog osiguranja', pravdala je Krolo poskupljenje. Dala je primjer neke usluge koja košta tisuću eura.

'Nekakav postupak magnetske rezonance ili neki drugi primjer osiguranik, bez obzira ima li dopunsko ili ne, 80%, znači 800 eura. To plaća umjesto osiguranika obvezno zdravstveno osiguranje i to sa sve građane Republike Hrvatske koji imaju obvezno zdravstveno osiguranje. I zakonodavac je rekao ovih 20% ili će osiguranik plaćati sam prilikom korištenja te zdravstvene zaštite ili umjesto njega dopunsko zdravstveno osiguranje', pojasnila je Krušarovski. Dodala je da se samo ovim primjerom daje 200 eura za jednu dijagnostičku pretragu u odnosu na cijenu police dopunskog zdravstvenog osiguranja. Navela je i ,kako je cijena zadnji puta mijenjana 2013. godine. Krstičević: Hrvatski čovjek treba besplatno i dostupno zdravstvo Član saborskog Odbora za zdravstvo Mišo Krstičević (SDP) misli kako bi se o poskupljenju police dopunskog zdravstvenog osiguranja trebalo govoriti iz perspektive hrvatskog čovjeka. 'Što hrvatski čovjek treba? On treba jedno zdravstveno osiguranje koje mu je besplatno, koje mu je blizu i koje mu je brzo dostupno u trenucima kad ne daj Bože nešto njegovom djetetu, njegovom roditelju ili njemu samome treba. Međutim, kao što vidimo, političari, liječnici, razne udruge su dopustili da hrvatski čovjek takvu situaciju sa svojim zdravstvenim sustavom nema, kazao je Krstičević. Smatra da je previše tehničkih detalja, previše izgovora - ovo može radi ovoga, ali ovo ne može radi toga. Ali i u zdravstvu i svugdje u današnjem društvu, kad privatni kapital nešto treba, onda se sva vrata otvaraju. Kad je potrebno nešto napraviti za privatni interes nekog od političara ili ljudi koji imaju utjecaje preko tog kapitala, onda sve može. A kad nešto treba za zdravstveni sustav našeg čovjeka, onda je puno tih tehničkih detalja i sve se vrti u krug samo da se kaže da se ne može', tvrdi Krstičević. Smatra kako je problem naš odnos prema javnom zdravstvu.